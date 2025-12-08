Наградите "Златен глобус" - кои са номинираните тази година

Черната комедия "Битка след битка", с участието на Леонардо Ди Каприо, е водач в номинациите за наградите "Златен глобус". Лентата ще се бори за отличия в 9 категории.

Филмът, който е сочен и за един от фаворитите за най-престижните филмови награди - "Оскар", ще се надпреварва за "Златен глобус" с драмата "Грешници", норвежкия "Сантиментална стойност" и "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо.

Сред сериалите, с най-много номинации е "Юношество" - историята за един малолетен убиец. Тази година за първи път ще бъдат присъждани глобуси и в нова категория - за подкаст.