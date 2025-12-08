БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наградите "Златен глобус" - кои са номинираните тази година

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

"Битка след битка" с Леонардо Ди Каприо е водач в номинациите за наградите

наградите златен глобус номинираните година
Снимка: БТА
Слушай новината

Черната комедия "Битка след битка", с участието на Леонардо Ди Каприо, е водач в номинациите за наградите "Златен глобус". Лентата ще се бори за отличия в 9 категории.

Филмът, който е сочен и за един от фаворитите за най-престижните филмови награди - "Оскар", ще се надпреварва за "Златен глобус" с драмата "Грешници", норвежкия "Сантиментална стойност" и "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо.

Сред сериалите, с най-много номинации е "Юношество" - историята за един малолетен убиец. Тази година за първи път ще бъдат присъждани глобуси и в нова категория - за подкаст.

#наградите "Златен глобус" #Номинации #"Златен глобус" #Леонардо Ди Каприо

Последвайте ни

ТОП 24

Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
1
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
2
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
3
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
4
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
5
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
6
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
5
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
6
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...

Още от: Култура

София "облечена" в магия: Съюзът на илюзионистите в България става на 50 години
София "облечена" в магия: Съюзът на илюзионистите в България става на 50 години
Кой ще бойкотира юбилейното 70-то издание на "Евровизия 2026"? Кой ще бойкотира юбилейното 70-то издание на "Евровизия 2026"?
Чете се за: 02:00 мин.
Диск за меломани: Известното сопрано Красимира Стоянова издаде арии на Моцарт Диск за меломани: Известното сопрано Красимира Стоянова издаде арии на Моцарт
Чете се за: 02:27 мин.
Отиде си поетът Найден Вълчев Отиде си поетът Найден Вълчев
Чете се за: 09:27 мин.
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА "14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА
Чете се за: 03:02 мин.
БНТ ще проведе национална селекция за избор на българското участие в Конкурса за песен на "Евровизия 2026" БНТ ще проведе национална селекция за избор на българското участие в Конкурса за песен на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос" Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос"
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо 7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен,...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит
Чете се за: 00:52 мин.
По света
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ