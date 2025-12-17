Стачка на персонала на Лувъра

Лувърът отвори частично врати днес след решението на стачкуващия персонал да продължи с протеста си.

Около 300 служители единодушно гласуваха за запазване на стачната готовност срещу проблемите с недостига на персонал, влошаването на състояните на сградата и увеличението на цените за неевропейци.

Министерството на културата предложи някои отстъпки. То отмени планираното съкращение от 5,7 милиона евро във финансирането на музея за 2026 година.

Министерството предложи и преразпределение на персонала. Освен това се ангажира да изплаща изключителен бонус, докато синдикатите настояват за постоянно увеличение на възнагражденията.