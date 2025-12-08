БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служителите на Лувъра планират стачка заради недостиг на персонал и ресурси

Те настояват за създаване на нови работни места предимно в информационните бюра и охраната

международни куратори обирът лувъра подкопава основната мисия музеите
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Служителите на Лувъра обявиха, че ще стачкуват на 15 декември в знак на протест срещу все по-лошите условия на труд и недостатъчните ресурси, съобщиха френски медии, цитирани от Франс прес.

Те настояват за създаване на нови работни места предимно в информационните бюра и охраната, "за да се компенсират загубените в миналото работни места", каза представителка на синдиката на служителите пред вестник "Монд".

"Работещите в информационните бюра и охраната са на ръба на силите си, тъй като липсва достатъчно персонал", каза тя.

Призивът за стачка е следствие от редица инциденти в прочутия парижки музей. На 19 октомври бяха откраднати бижута от имперския период на Франция. Редица заподозрени са задържани, но от бижутата, оценени от Лувъра на 88 милиона евро, няма и следа.

Една галерия в Лувъра трябваше да бъде затворена миналия месец заради изгнили греди, а през уикенда стана известно, че между 300 и 400 дневника и документа в библиотеката за Древен Египет са били повредени в резултат на теч.

Музеят обяви, че предметите от културното наследство на библиотеката не са повредени, като документите ще бъдат изсушени, възстановени и подменени. Според него причината е остарялата хидравлична система, чиято подмяна трябва да започне от септември догодина.

