Студенти, участвали в антиправителствените протести, създадоха инициатива "СТОП"

Студенти, участвали в протестите през последните седмици, обявиха създаването на инициатива "СТОП". Младежите настояват за нова политика към студентите в България - увеличаване на стипендиите, намаляване на таксите, платени стажове. А в политически план исканията им са за машинно гласуване, изчистване на "мъртвите души" от избирателните списъци и премахване на така наречената "Домова книга".

Падането на правителството след протестите студентите определиха като първата битка в борбата за достоен живот в България. Сега младите хора поставят нови искания пред властта и искат да бъдат чути. Едно от най-важните, според тях, е да се увеличат стипендиите.

Георги Петков, студент 4-ти курс "Политология", СУ: "Стипендиите са основен механизъм за подпомагане финансово на студента. Виждаме, че постоянно има инфлация, виждаме, че цените се вдигат, животът става по-скъп, ние искаме вдигане на стипендиите... Минималната стипендия да стане от минималния праг на бедност и да стига до минималната работна заплата, като в случая всеки студент с 5.00 и нагоре да може да взима стипендия."

Студентите настояват таксите за държавна поръчка да бъдат премахнати. Искат и реална политика, насочена към реализацията им - университетите да осигуряват задължителни стажове от втори курс, които да са платени. Младежите имат и политически искания - провеждане на честни избори след промени в Изборния кодекс и машинно гласуване.

Мартин Филипов, студент 4-ти курс "Политология", СУ: "Въвеждането на машините е един доста силен инструмент, който ще пребори големите злоупотреби, които се случват и трябва да имаме предвид, че вече сме в такова време на технологизация и смятаме, че спокойно могат да навлязат и машините в самия изборен процес."

Студентите искат да бъде решен въпросът с "мъртвите души" в избирателните списъци, както и да се отменят промените в Конституцията при назначаването на служебен кабинет, довели до т.нар. "домова книга". В момента инициативата "СТОП" събира студентска маса около себе си. Младежите настояват исканията им да бъдат удовлетворени до 10 януари 2026 г. Ако това не се случи, казват, че отново ще се върнат на площада.