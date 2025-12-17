БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал...
Чете се за: 02:30 мин.
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за...
Чете се за: 04:02 мин.
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по...
Чете се за: 02:47 мин.
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След случаите на проказа в Хърватия и Румъния: Няма опасност от инфекцията в България

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

В това уверяват от Здравното министерство

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След случаите на проказа в Хърватия и Румъния от Министерството на здравеопазването съобщиха за "По света и у нас", че към момента няма риск от разпространение на инфекцията в България. Лекарите успокояват, че съвременните антибиотици се справят напълно със заболяването.

В Хърватия проказа е доказана при работник от Непал, който пристигнал със семейството си в Сплит преди 2 години.

доц. Мирела Павичич-Ивелия, ръководител на Клиниката по инфекциозни болести, Университетски клиничен център в Сплит: "Заболяването е хронично, не е силно заразно и не представлява риск за по-широкото население. Днес то е лечимо - лекува се с антибиотици в продължение на няколко месеца и много скоро след започване на терапията човекът вече не е заразен за околните."

Ирена Хърстич, министър на здравеопазването на Хърватия: "В момента тече консултация за наредбата за здравния документ, който чуждестранният работник трябва да има. Тя се изменя и допълва така, че всеки работник да има досие за собственото си здравословно състояние и доказателство за ваксинационния си статус."

В България преди няколко години също е имало внос на проказа, твърдят от инфекциозна болница в София.

доц. Трифон Вълков , завеждащ клиника в СБАЛИПБ "проф. Иван Киров": "Не мога да се сетя дали е било 2016 или 2017 година, лично ние тук в болницата имахме африканец беше пациентът, при който се доказа кожна форма на това заболяване. Така наречената туберколоидна форма. Човекът беше излекуван."

Лекарите още спорят как точно се предава проказата.

доц. Трифон Вълков , завеждащ клиника в СБАЛИПБ "проф. Иван Киров": "Знаем със сигурност едно обаче рискът от развитие на епидемии от подобно нещо практически не съществува. За да говорим за предаване от човек на човекq това изисква изключително плътен изключително продължителен контакт."

Счита се, че ваксината срещу туберкулоза предпазва и от проказа. Последните случаи в България са докладвани през 1993 година, казват от министерството на здравеопазването.

#проказа #румъния #инфекциозна болница #Хърватия

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
2
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
3
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
4
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
5
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Здраве

Откриха арсен в бебешка храна
Откриха арсен в бебешка храна
БЛС иска 10% ръст на цените на клиничните пътеки и изписване на лекарства за 6 месеца БЛС иска 10% ръст на цените на клиничните пътеки и изписване на лекарства за 6 месеца
Чете се за: 01:42 мин.
БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г. БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г.
Чете се за: 04:10 мин.
Извънреден събор на Българския лекарски съюз Извънреден събор на Българския лекарски съюз
Чете се за: 03:30 мин.
С иновативна процедура: Ортопеди замразиха тумор в бедрената кост на дете С иновативна процедура: Ортопеди замразиха тумор в бедрената кост на дете
Чете се за: 02:30 мин.
"За диабетика е смърт": Има ли забавяния и повод за притеснения за пациентите? "За диабетика е смърт": Има ли забавяния и повод за притеснения за пациентите?
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР) Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР)
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за еврозоната Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за еврозоната
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Пешеходец е бил прегазен от три коли на АМ "Тракия" Пешеходец е бил прегазен от три коли на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Пред президента: БСП и ИТН потвърдиха, че няма да участват в опити...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
БНТ получи награда за принос в популяризирането на Техническия...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ