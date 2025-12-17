След случаите на проказа в Хърватия и Румъния: Няма опасност от инфекцията в България

След случаите на проказа в Хърватия и Румъния от Министерството на здравеопазването съобщиха за "По света и у нас", че към момента няма риск от разпространение на инфекцията в България. Лекарите успокояват, че съвременните антибиотици се справят напълно със заболяването.

В Хърватия проказа е доказана при работник от Непал, който пристигнал със семейството си в Сплит преди 2 години.

доц. Мирела Павичич-Ивелия, ръководител на Клиниката по инфекциозни болести, Университетски клиничен център в Сплит: "Заболяването е хронично, не е силно заразно и не представлява риск за по-широкото население. Днес то е лечимо - лекува се с антибиотици в продължение на няколко месеца и много скоро след започване на терапията човекът вече не е заразен за околните." Ирена Хърстич, министър на здравеопазването на Хърватия: "В момента тече консултация за наредбата за здравния документ, който чуждестранният работник трябва да има. Тя се изменя и допълва така, че всеки работник да има досие за собственото си здравословно състояние и доказателство за ваксинационния си статус."

В България преди няколко години също е имало внос на проказа, твърдят от инфекциозна болница в София.

доц. Трифон Вълков , завеждащ клиника в СБАЛИПБ "проф. Иван Киров": "Не мога да се сетя дали е било 2016 или 2017 година, лично ние тук в болницата имахме африканец беше пациентът, при който се доказа кожна форма на това заболяване. Така наречената туберколоидна форма. Човекът беше излекуван."

Лекарите още спорят как точно се предава проказата.

доц. Трифон Вълков , завеждащ клиника в СБАЛИПБ "проф. Иван Киров": "Знаем със сигурност едно обаче рискът от развитие на епидемии от подобно нещо практически не съществува. За да говорим за предаване от човек на човекq това изисква изключително плътен изключително продължителен контакт."

Счита се, че ваксината срещу туберкулоза предпазва и от проказа. Последните случаи в България са докладвани през 1993 година, казват от министерството на здравеопазването.