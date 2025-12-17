БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно са поскъпнали шивашките, обущарските и ключарските услуги през последната година

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Двойно са поскъпнали шивашките, обущарските, тапицерските и ключарските услуги през последната година, показа проверка на БНТ. Майсторите вдигат цените, за да компенсират разходите си за електроенергия, наеми, осигуровки, но най-вече заради материалите, които всеки месец пристигат от чужбина на нови, по-високи цени.

Преди празниците в обущарското ателие на Мики Шезаим работата не спира, а металните капачета за токчетата са на привършване. Заради войната в Украйна трудно се намират.

Мики Шезаим, обущар: "Оправдават се с това, че всичкото желязо отивало за производство на бомби. Увеличават се цените на циповете, гьоновете, лепилата. С това увеличение ми се налага едно капаче да бъде 10 лева, двойно."

Въпреки увеличението, ремонтът излиза по-изгодно от нови обувки.

Мики Шезаим: "Масово хората тая година не могат да си позволят да си купят нови обувки. И добре че във времето са инвестирали в хубави обувки, за да може сега с малко помощ от моя страна да си ги поносят."

Милка Влахова: "Преди две седмици ми се отлепи в дъжда ботушът и ходих на обущарница с молба да бъде залепен и да бъде зашит за по-здраво. И ми взеха 10 лева. Но ако след Нова година всичко се промени, сигурно ще отидат на 15. Така мисля аз."

Еврото няма да повлияе на крайната цена на услугата, казва Мики, защото консумативите и суровините, осигуровките и електроенергията, са се увеличили драстично още преди две години.

Мики Шезаим: "Заради това на мен ми се наложи да променя стандарта си. Освободих моята колежка, която ми беше много от полза. Налага се да работя повече. И това повечето работене, нали ме докара да съм с протеза на ръката и да съм с очила."

В шивашкото ателие на Мариела Димова цените също са се увеличили, но плавно, за да задържи клиентите си.

Мариела Димова, шивач: "Не можем да оцелеем иначе, ако не бутнем 2, 3, 5 лева, най-много. В момента правя един панталон, предварително съм разпорила горе колана и преди ако тази услуга е струвала 4 лева, сега ще струва 6 лева."

За да спестят време и пари, по-сръчните дами предпочитат сами да поправят дрехите си.

Албена Господинова: "Дребни ремонти, примерно, аз бих могла да сменя цип, да направя подгъв."

Поскъпнали са и ключарските услуги.

Петър Иванов, ключар: "Работим с испански материали, където те постоянно се вдигат цените. Като започнах струваше 3 лева, сега е 6 - масовият ключ, който е секретът."

Браншовите организации не водят статистика с колко са се повишили цените на услугите и всяко ателие само определя тарифите си.

