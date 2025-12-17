Цените на храните: Най-голямо е поскъпването при краставиците, пилешкото месо и хляба

Краставици, пилешко месо, ябълки и хляб са сред най-поскъпналите стоки за последните шест месеца. Това показват данните на КНСБ, които от юни следят цените на 21 основни стоки в над 600 обекта в цялата страна.

Данните показват, че стойността на малката потребителска кошница през ноември е поскъпнала с около 1% и достига 112 лева.

Почти всеки ден, отивайки в магазина, Емил и Правда Мавродиеви намират стоките с нови цени.

Емил Мавродиев: "Със стотинки първоначално, но ежедневно това става." Правда Мавродиева: "Краставиците наистина са на висока цена. Доматите също започнаха да се качват. За ядки да не говорим. Миналата година ядки орех 18 лева, тази година 22-24 лева, което е много. Много!"

Добре пресмятат и разпределят семейния бюджет, за да изкарат месеца.

Правда Мавродиева: "Купуваме най-необходимото, преди всичко за храна. Справяме се, но след януари дали ще се справяме е едно "но", голямо "но", което ни притеснява."

Най-голямо поскъпване през ноември има при краставиците, отчитат от КНСБ – средно с 12 на сто.

Николай Иванов, търговец: "Там е много, понеже сега зимата няма много краставици и затова така се получава. - За колко се търгуват в момента краставиците горе-долу? - 6 - 7 лева килограма."

За да се справят с нарастващите цени и ниските доходи много хора пазаруват само промоционални стоки в големите вериги.

Дафинка Димитрова: "Затова тичаме във веригите, защото има промоции. Промоциите понякога са по 40 - 50%. И сега едно олио от 4 - 5 лева на 2,79 лева, има голяма разлика. И така като напазаруваш няколко неща на промоция, пак нещо, зарадваш се, че си спестил."

От КНСБ обърнаха внимание, че от 1 януари близо 470 000 души, заети в обществения сектор, очакват увеличение на заплатите си. Сред тях са учители, медицински специалисти, млади лекари, лаборанти и служители в други сфери от публичните услуги. Без нов бюджет доходите в обществения сектор са застрашени, уточняват синдикатите.