Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за еврозоната

Премиерът в оставка Росен Желязков обяви, че няма никакви притеснения за приемането на България в еврозоната заради това, че страната ще приеме еврото с удължен бюджет. Желязков каза това в Брюксел преди срещата между ЕС и страните от Западните Балкани. Утре премиерът в оставка ще участва в срещата на върха на лидерите от общността, на която трябва да бъде взето решение за отпускането на заем за Украйна. Желязков съобщи, че страната ни ще подкрепи решението за заема.

Росен Желязков - министър-председател в оставка: “Нямам никаква идея. Правителството в момента, в който прие на заседание на МС закон за събиране на приходите и извършването на разходите, така наречения удължителен бюджет, много ясно показа, че няма политически ангажимент за изпълнява политики, за които няма подкрепа в парламента за 2026 година. Очевидно е вече, че отиваме на избори, това заявяват всички политически партии, така че моето виждане е, колкото се може по-скоро да има ново, стабилно редовно управление, за да може да приеме бюджет, който да гарантира всички политики, което едно правителство, което е получило легитимността от суверена може да провежда.”

снимки: БГНЕС