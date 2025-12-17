БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал...
Чете се за: 02:30 мин.
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за...
Чете се за: 00:32 мин.
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по...
Чете се за: 02:47 мин.
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за еврозоната

Десислава Апостолова
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
България ще подкрепи заема за Украйна, съобщи Желязков

Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за еврозоната
Снимка: БГНЕС
Премиерът в оставка Росен Желязков обяви, че няма никакви притеснения за приемането на България в еврозоната заради това, че страната ще приеме еврото с удължен бюджет. Желязков каза това в Брюксел преди срещата между ЕС и страните от Западните Балкани. Утре премиерът в оставка ще участва в срещата на върха на лидерите от общността, на която трябва да бъде взето решение за отпускането на заем за Украйна. Желязков съобщи, че страната ни ще подкрепи решението за заема.

Росен Желязков - министър-председател в оставка: “Нямам никаква идея. Правителството в момента, в който прие на заседание на МС закон за събиране на приходите и извършването на разходите, така наречения удължителен бюджет, много ясно показа, че няма политически ангажимент за изпълнява политики, за които няма подкрепа в парламента за 2026 година. Очевидно е вече, че отиваме на избори, това заявяват всички политически партии, така че моето виждане е, колкото се може по-скоро да има ново, стабилно редовно управление, за да може да приеме бюджет, който да гарантира всички политики, което едно правителство, което е получило легитимността от суверена може да провежда.”

снимки: БГНЕС

Росен Желязков - министър-председател в оставка: “Все още за финансови гаранции не се говори в регламента или се говори с необходимите процедури за това. Но това не е въпрос, който ние в момента ще ще обсъждаме. Ние обсъждаме политическите решения. Както знаете, това е беше разделено в две фази - първата фаза беше перманентното замразяване на активите, ние го подкрепихме. Втората фаза ще бъде регламентът за така наречения репарационен заем, където ние след като нашите съображения бъдат чути, а вярвам, че те са чути, ще имаме общоевропейска позиция.”

#удължителен бюджет #България в еврото #премиерът Росен Желязков #помощ за Украйна #Росен Желязков

Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР) Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР)
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Откриха арсен в бебешка храна Откриха арсен в бебешка храна
Чете се за: 01:47 мин.
Общество
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пред президента: БСП и ИТН потвърдиха, че няма да участват в опити...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
ЕП гласува забрана за вноса на руски природен газ
Чете се за: 03:57 мин.
Европа
БНТ получи награда за принос в популяризирането на Техническия...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
