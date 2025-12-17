БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ЕП гласува забрана за вноса на руски природен газ

Биляна Бонева
Европа
Как ще се преформатира ЕС в новата реалност?

българия въведе такса пренос руски газ своя територия
Снимка: Архив
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова Европа да поеме отговорност за собствената си сигурност. В реч пред Европейския парламент в Страсбург тя предупреди, че следващите дни са "критични за Украйна" и настоя Европейският съюз спешно да подкрепи Киев. Евродепутатите узакониха скъсването с руската енергийна независимост. Днес в Страсбург беше одобрен закон, който забранява вноса на руски газ.

От Европейския парламент в Страсбург днес беше очертана новата реалност. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова европейците да осъзнаят, че мирът, който имахме в миналото, вече го няма. И за това Европа трябва да поеме отговорността за своята сигурност. Европа променя напълно и енергийната си политика – до края на 2027 г. по европейските газопроводи вече няма да преминава руски газ. Подобна забрана ще бъде подготвена и за руския петрол.

Да стане по-силна и по-независима – уроците, които Европа научи след 4 години война.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Глобалната реалност, за нас европейците, означава, че трябва да се защитаваме и трябва да разчитаме на себе си. Вчерашният мир го няма. Нямаме време да се отдаваме на носталгия".

Затова според Фон дер Лайен, Европа трябва да подкрепи финансово Украйна. Тежка тема, която председателят на Европейската комисия ще сложи утре на масата на разговорите с европейските лидери в Брюксел.

От Страсбург евродепутатите подкрепиха военния Шенген, който ще премахне вътрешните граници за преминаване на войски и военно оборудване.

С 500 гласа "за", 120 "против" и 32 "въздържали се" евродепутатите подкрепиха скъсването с газовата зависимост от Русия.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия вече е факт и тя трябва да бъде необратима. Ние ще се разделим с руските изкопаеми горива завинаги! Само преди една година това беше немислимо".

Мярка, която Брюксел искаше да наложи отдавна, но забавянето дойде от противопоставянето на Унгария и Словакия, които са зависими от руското синьо руско гориво. 70% от газа, който внасят, продължава да е от Русия.

След влизането в сила на регламента в началото на следващата година в Европейския съюз ще бъде забранен пазарът на руски втечнен природен газ. Вносът на газ по тръбопроводи ще бъде преустановен до края на септември 2027 г.

Урмас Пает, депутат от "Обнови Европа", Естония: "Дали Европа може да скъса с енергийната си зависимост от Русия? Технически - да. Но не трябва да забравяме, че все още има страни, които използват руски газ. Основната цел трябва да бъде смяна на политическия режим в Русия".

Преди войната руските доставки на газ в Европейския съюз са били над 45%, вече са под 19%. Основният доставчик на газ за ЕС вече е Норвегия. Съюзът внася газ също от Съединените щати, Катар, Великобритания и Азербайджан. Що се отнася до втечнения газ, най-големи са доставките от Съединените щати.

# вноса на руски природен газ #доставки на руски газ #Европейския парламент #руски газ #Страсбург

