БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал...
Чете се за: 02:45 мин.
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за...
Чете се за: 04:02 мин.
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по...
Чете се за: 02:47 мин.
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
нов филм бнт започнаха снимките коледни агенти
Снимка: БНТ
Слушай новината

Започнаха снимките на най-новия филм на Българската национална телевизия. "Коледни агенти" събира на снимачната площадка любими актьори и малките им колеги, под режисурата на Тодор Чапкънов.

Сняг има, вълшебства също. Но засега на снимачната площадка. Днес екипът на "Коледни агенти" се потопи в празничната магия в Коледния базар в Банкя.

Ненчо Балабанов - актьор: "Най-после има нов, български коледен филм, който да гледат хората и да се забавляват. Историята е много готина и персонажите.

Тодор Чапкънов - режисьор: "Хуморът и всичко, което се случва вътре, и магията, и цялото нещо, което опитвам е да преплетем в нашия сюжет е за всички. То е забавно, смешно, динамично и вълнуващо."

Празникът е в опасност, а плановете на Дядо Коледа са пред провал. И само коледните агенти могат да ги спасят. Ненчо Балабанов, Ярослава Павлова и Лидия Михова си партнират с малките актьори.

Ненчо Балабанов - актьор: "За мен е най-голямото щастие да мога да споделям опита и усмивките с децата и им се радвам, че искат по нашите стъпки да вървят и са обнадеждени, чe в изкуството има все още много надежда."

Силвия Васева - копродуцент: "За този празник няма как да успеем, но зрителите ще го гледат следващата Коледа по БНТ и на големия екран."

Зад камерата застава Христо Генков, а музиката е на Георги Стрезов. Филмовите коледни чудеса ни очакват.

#"Коледни агенти" #филм на БНТ #нов филм

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
2
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
3
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
4
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
5
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
6
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Култура

Показаха дизайна на сцената за "Евровизия" 2026 във Виена
Показаха дизайна на сцената за "Евровизия" 2026 във Виена
Напрежение между Народния театър и Министерството на културата Напрежение между Народния театър и Министерството на културата
Чете се за: 02:00 мин.
Министерство на културата: Категорично не е вярно, че отстраняваме директора на Народния театър Министерство на културата: Категорично не е вярно, че отстраняваме директора на Народния театър
Чете се за: 01:40 мин.
След 30 години: Единствената опера на Енио Мориконе със световна премиера в Неапол (СНИМКИ) След 30 години: Единствената опера на Енио Мориконе със световна премиера в Неапол (СНИМКИ)
Чете се за: 04:20 мин.
Нови открития в некропол край Кайро разказват за Древен Египет преди 4500 години Нови открития в некропол край Кайро разказват за Древен Египет преди 4500 години
Чете се за: 02:45 мин.
Коледен концерт във Ватикана (СНИМКИ) Коледен концерт във Ватикана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР) Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР)
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ