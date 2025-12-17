Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"

Започнаха снимките на най-новия филм на Българската национална телевизия. "Коледни агенти" събира на снимачната площадка любими актьори и малките им колеги, под режисурата на Тодор Чапкънов.

Сняг има, вълшебства също. Но засега на снимачната площадка. Днес екипът на "Коледни агенти" се потопи в празничната магия в Коледния базар в Банкя.

Ненчо Балабанов - актьор: "Най-после има нов, български коледен филм, който да гледат хората и да се забавляват. Историята е много готина и персонажите. Тодор Чапкънов - режисьор: "Хуморът и всичко, което се случва вътре, и магията, и цялото нещо, което опитвам е да преплетем в нашия сюжет е за всички. То е забавно, смешно, динамично и вълнуващо."

Празникът е в опасност, а плановете на Дядо Коледа са пред провал. И само коледните агенти могат да ги спасят. Ненчо Балабанов, Ярослава Павлова и Лидия Михова си партнират с малките актьори.

Ненчо Балабанов - актьор: "За мен е най-голямото щастие да мога да споделям опита и усмивките с децата и им се радвам, че искат по нашите стъпки да вървят и са обнадеждени, чe в изкуството има все още много надежда." Силвия Васева - копродуцент: "За този празник няма как да успеем, но зрителите ще го гледат следващата Коледа по БНТ и на големия екран."

Зад камерата застава Христо Генков, а музиката е на Георги Стрезов. Филмовите коледни чудеса ни очакват.