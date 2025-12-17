Застудяване и валежи в края на седмицата

Съществено понижение на максималните температури и валежи предстоят в края на тази и в началото на новата седмица. Преди това, до събота, ще се задържи предимно слънчево, в часовете преди обяд – в много райони с мъгли, на места – трайни.

И утре денят в равнините и низините ще започне с намалена от гъсти мъгли или ниска слоеста облачност видимост. Минималните температури ще бъдат от минус 3° до плюс 3°, в София - около минус 1°, на морския бряг - от 2° до 5°, а максималните ще са между 10 и 15, в София - около 11°, по Черноморието - 12°-13°. След обяд ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и в по-голямата част от страната ще бъде слънчево.

И на морския бряг ще бъде предимно слънчево, със слаб западен вятър, сутринта - на места с намалена видимост.

Топло за сезона и слънчево ще бъде в планините и утре. Вятърът и там ще е с посока от запад, но умерен.

По-високи от обичайните за средата на декември ще останат температурите в по-голямата част от Европа, включително и на Балканите, където също ще се задържи слънчево, със сутрешни мъгли. С валежи ще бъде на Скандинавския полуостров – в повечето райони от сняг, в южните – от дъжд. Ще вали и в страните от Западна Европа, които са под влиянието на добре изразен атлантически циклон.

У нас, и в петък ще бъде слънчево, с по-малко райони с мъгли, а температурите ще останат почти без промяна. В събота отново на много места видимостта ще е намалена, в следобедните часове и облачността ще се увеличи, а максималните температури ще се понижат с 4-5°. В неделя дневните температури още ще се понижат. Ще има и валежи от дъжд, отначало слаби и на отделни места в Южна и Източна България, а в планините ще вали сняг. Ще продължи да вали и в понеделник, когато понижението при максималните температури ще продължи.