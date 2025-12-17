Меденки и писма: Как украински ученици подкрепят военните на страната си

Всеки джинджифилов сладкиш и всяко писмо носят детската вяра в победата. В лицей „Украински интелект“ в София украинските ученици показват подкрепата си към военните преди зимните празници. В училището учат 120 деца от Украйна, които изучават и български език.

Последната седмица преди зимната ваканция е особено вълнуваща за учениците – време на празнични приготовления, топли емоции и добри дела. Затова се отправихме към Украинския образователен лицей „Украински интелект“, където се проведе благотворителната акция „Подари сладък празник на защитника“.

Учениците, заедно с учителите, украсяваха ръчно коледни джинджифилови сладки, които по-късно ще бъдат събрани в големи празнични кутии и предадени на украинските военни на фронта.

Директорката на училището Арина Митева подчертава, че инициативата вече се е превърнала в традиция за лицея.

С голям ентусиазъм децата украсяваха сладките, влагайки в тях своите пожелания и надежда за победа.

По-големите ученици също изработваха картички и писма с топли думи и добри пожелания, които заедно със сладките ще бъдат изпратени на фронта.

По този начин децата се стремят да подарят на военните частица от домашното топло и празничното настроение. Дори малък жест може да стопли сърцето на тези, които в момента защитават страната си.