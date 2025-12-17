БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Усилията за мир в Украйна: В очакване на срещата на върха на ЕС в Брюксел

Европейските лидери ще обсъдят въпроса за замразените руски активи

#преговори за мир в Украйна #среща на ЕС #среща на върха в Брюксел #среща на европейските лидери
Русия ще освободи земята си с военни средства, ако Украйна и нейните господари се откажат от диалога, заяви президентът Владимир Путин.

Целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати, смята още руският президент. Украинският лидер Володимир Зеленски ще бъде утре в Брюксел, където европейските лидери ще обсъдят на среща на върха въпроса за замразените руски активи.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Утре европейските лидери се срещат в Брюксел – това е много важна среща. Резултатът за Европа трябва да бъде такъв, че в Русия да почувстват, че желанието им да водят война и догодина няма да има смисъл, защото Украйна ще има подкрепа. Това зависи сто процента от Европа. Очакваме също така, че нашите представители тази седмица ще продължат разговора и срещите с американския екип относно стъпките, които могат да доведат до мир и гарантирана сигурност."

Владимир Путин, президент на Русия: "Всички очакваха, че могат да разрушат Русия за кратко време, да я разкъсат на парчета. Европейските сукалчета веднага се присъединиха към усилията на предишната американска администрация, с надежда да се възползват от краха на нашата страна, да си върнат загубеното в предишни исторически периоди, да си отмъстят. Както е очевидно, всички тези опити и разрушителни планове срещу Русия напълно се провалиха."

