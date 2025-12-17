Усилията за мир в Украйна: В очакване на срещата на върха на ЕС в Брюксел

Русия ще освободи земята си с военни средства, ако Украйна и нейните господари се откажат от диалога, заяви президентът Владимир Путин.

Целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати, смята още руският президент. Украинският лидер Володимир Зеленски ще бъде утре в Брюксел, където европейските лидери ще обсъдят на среща на върха въпроса за замразените руски активи.