Европейските лидери ще обсъдят въпроса за замразените руски активи
Русия ще освободи земята си с военни средства, ако Украйна и нейните господари се откажат от диалога, заяви президентът Владимир Путин.
Целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати, смята още руският президент. Украинският лидер Володимир Зеленски ще бъде утре в Брюксел, където европейските лидери ще обсъдят на среща на върха въпроса за замразените руски активи.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Утре европейските лидери се срещат в Брюксел – това е много важна среща. Резултатът за Европа трябва да бъде такъв, че в Русия да почувстват, че желанието им да водят война и догодина няма да има смисъл, защото Украйна ще има подкрепа. Това зависи сто процента от Европа. Очакваме също така, че нашите представители тази седмица ще продължат разговора и срещите с американския екип относно стъпките, които могат да доведат до мир и гарантирана сигурност."
Владимир Путин, президент на Русия: "Всички очакваха, че могат да разрушат Русия за кратко време, да я разкъсат на парчета. Европейските сукалчета веднага се присъединиха към усилията на предишната американска администрация, с надежда да се възползват от краха на нашата страна, да си върнат загубеното в предишни исторически периоди, да си отмъстят. Както е очевидно, всички тези опити и разрушителни планове срещу Русия напълно се провалиха."