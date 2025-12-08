Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба

Здравко от "Ритон" пострада след поставяне на коледна украса и е в болница, съобщи изпълнителят в профила си Фейсбук.

"Писано било да стане…., но както пеем в една наша песен: “Счупеното носи щастие!”, написа той.

Здравко съобщава още, че е бил опериран след злополучно падане от 3-метрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа.