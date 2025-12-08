БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Това съобщи изпълнителят в профила си Фейсбук

Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба
Снимка: Фейсбук
Слушай новината

Здравко от "Ритон" пострада след поставяне на коледна украса и е в болница, съобщи изпълнителят в профила си Фейсбук.

"Писано било да стане…., но както пеем в една наша песен: “Счупеното носи щастие!”, написа той.

Здравко съобщава още, че е бил опериран след злополучно падане от 3-метрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа.

"Счупването е малко под глезена на левия крак - едно от най-неприятните. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним. За жалост концертът ни “Случва се нещо на рожден ден”, в зала 1 на НДК, на 20 януари, който е почти разпродаден, също се отлага", пише още Здравко.

"Пазете здравето си и ми стискайте палци", завършва поста си той.

#падане от стълба #Здравко от "Ритон" #дует "Ритон" #приет в болница

Последвайте ни

ТОП 24

Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
1
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
2
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
3
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
4
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
5
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
6
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
5
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
6
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...

Още от: Общество

Купуваме по-скъпи домати и краставици, но по-евтини ябълки
Купуваме по-скъпи домати и краставици, но по-евтини ябълки
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна "Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
Чете се за: 02:07 мин.
"Жълти стотинки" за голяма кауза - детските отделения получават нужна апаратура "Жълти стотинки" за голяма кауза - детските отделения получават нужна апаратура
Чете се за: 02:45 мин.
15 години от спасителната операция в „Духлата“: Спасени и спасители се събират, закон все още няма 15 години от спасителната операция в „Духлата“: Спасени и спасители се събират, закон все още няма
Чете се за: 02:40 мин.
"Българската Коледа": Как даренията променят живота на 2-годишния Матей? "Българската Коледа": Как даренията променят живота на 2-годишния Матей?
Чете се за: 02:25 мин.
Трагедия без виновни: Година след смъртта на 14-годишния Валентин делото е прекратено Трагедия без виновни: Година след смъртта на 14-годишния Валентин делото е прекратено
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос" Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос"
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо 7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен,...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит
Чете се за: 00:52 мин.
По света
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ