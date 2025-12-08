Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба

Това съобщи изпълнителят в профила си Фейсбук
Здравко от "Ритон" пострада след поставяне на коледна украса и е в болница, съобщи изпълнителят в профила си Фейсбук.
"Писано било да стане…., но както пеем в една наша песен: “Счупеното носи щастие!”, написа той.
Здравко съобщава още, че е бил опериран след злополучно падане от 3-метрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа.
"Счупването е малко под глезена на левия крак - едно от най-неприятните. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним. За жалост концертът ни “Случва се нещо на рожден ден”, в зала 1 на НДК, на 20 януари, който е почти разпродаден, също се отлага", пише още Здравко.
"Пазете здравето си и ми стискайте палци", завършва поста си той.