Кой са претендентите за Дума на годината?

Предстои да изберем дума на 2025 година. Първоначалното събиране на предложения от сайта "Как се пише" вече приключи. Финалното гласуване за определяне на първите три от тях ще се проведе чрез анкета на същия сайт от днес до събота, а резултатите ще станат ясни следващия понеделник.

Петчленно жури е събрало следните думи, белязали миналата година и една от тях ще бъде думата на 2025.

Претендентите са безобразие, бюджет, волейбол, главно Д, джен зи, евро, когато па-, локали, мръшляк, протест.