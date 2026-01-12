Кой са претендентите за Дума на годината?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сред тях тази година попадат главно Д, джен зи, когато па-, локали, мръшляк

Предстои да изберем дума на 2025 година. Първоначалното събиране на предложения от сайта "Как се пише" вече приключи. Финалното гласуване за определяне на първите три от тях ще се проведе чрез анкета на същия сайт от днес до събота, а резултатите ще станат ясни следващия понеделник.

Петчленно жури е събрало следните думи, белязали миналата година и една от тях ще бъде думата на 2025.

Претендентите са безобразие, бюджет, волейбол, главно Д, джен зи, евро, когато па-, локали, мръшляк, протест.

