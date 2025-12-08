ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!

Правителството прави втори нескопосан опит да вкара бюджет на държавата. Тези хора така и не разбраха, че няма да стане по този начин. Опитват се пак да ни излъжат и да ни замажат очите, като отложат две от най-скандалните мерки за 2027 г. – вдигането на осигуровките за пенсия и на данъка върху дивидента. Но за сметка на това са натворили нови скандали. Това написаха в позицията до медиите от "Продължаваме промяната".

"Първо, няма ги парите за младите лекари и медицинските сестри. 260 млн. евро, които обещаваха пет пъти и накрая ги вписаха в предишния бюджет на НЗОК под натиск, сега пак са изчезнали от бюджета. Щяло да има 30 млн. евро, може би през Министерството на здравеопазването, и то само за специализантите. Нито лев за медицинските сестри, нито лев за всички други, които работят в здравната система".

Опитват се пак да излъжат абсолютно всички под натиска на, познайте кой – частните болници. Няма нито един текст, даже и онези куците от предишния бюджет, за минималните заплати на лекарите и на медицинските сестри в системата. Но за сметка на това отчитат 260 млн. евро спестени разходи за здравеопазване.

Има и едни други спестени разходи – 741 млн. евро от капиталовата програма. Това са пътища, ЖП и др. проекти. Явно след като ги натиснахме, са решили, че точно тези касички няма да бъдат попълнени с въпросните 741 млн. евро - пишат от ПП-ДБ.

"За сметка на това заплатите във Висшия съдебен съвет продължават да се вдигат от 24 хил. лв. на месец на 30 хил. лв. Промяна в този бюджет няма. Заплатите в съда и прокуратурата, където сме най-добре платени спрямо Европа, се вдигат най-много – с почти 14%, спрямо 10% за другата администрация.Заплатите в КПК са намалени. Увеличението ще бъде само 42%, а не 52%, както беше в предишния проект на бюджет. Цялата сметка за заплати в останалата част на администрацията не е мръднала. Единственото, което са направили, е да ги раздадат малко по-справедливо, което е някакъв напредък, но така нареченото „отвързване“ на заплатите всъщност не е отвързване. Казва се само: догодина няма да се прилагат текстовете на закона, но по-догодина ще видим".

Вместо да се намалят парите за издръжка на администрацията, те са се вдигнали, заявяват от ПП-ДБ.

"Това са парите за ремонти, ток, консумативи и издръжка по всички административни сгради. Те се вдигат с 47 млн. лв. върху вече 20-процентовото увеличение в предишния бюджет. Да си имат ведомствата да си харчат. Или, казано иначе – ще харчим 700 млн. лв. повече за тоалетна хартия и ремонти, но няма да дадем 260 млн. лв. за заплати в здравеопазването. Това са приоритетите на тази коалиция и затова тя трябва да си ходи на момента".

Скандални са промените в приходите, продължават от "Продължаваме промяната".

"Те са паднали, тъй като няма да вдигат осигуровките и няма да има данък дивидент догодина. По-догодина ще има. Но тъй като не им стига и не могат да направят достатъчно спестявания, са измислили от въздуха едни 300 млн. евро повече приходи от продажби на въглеродни квоти. Това, като отворим детайлната тригодишна прогноза, е със същия текст като в предишния бюджет. Така че как са се появили тези приходи – може би само Теменужка Петкова може да каже".

Казано накратко – този бюджет е за кошчето и в много отношения е доста по-лош от предишния бюджет, заявиха ПП-ДБ и призоваха: