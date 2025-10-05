Фаталното рали с жертва във Варна: Положителен полеви тест за наркотици на шофьора

Фатален инцидент край Варна по време на автомобилно състезание. Мъж на 60 години загина, след като пилот изгуби контрол над автомобила си и се вряза в публиката.

Участъкът е бил забранен за зрители, но въпреки това те са навлезли край шосето. Млада жена е с опасност за живота, а други 6 души са с по-леки наранявания.

Полевият тест за наркотици на шофьора е положителен за амфетамин.

Задържаният пилот е 30-годишният Нейко Нейков. Направеният му тест за алкохол е отрицателен, но този за наркотици показва наличие на непозволени вещества.

Дали наистина става въпрос за амфетамини или за лекарства, които дават фалшиво положителен резултат, ще се разбере едва след излизането на кръвната проба.

Шофьорът не е пострадал. В 11.08. ч. на остър завой той губи управление върху автомобила и се врязва в публиката.

Спортната кола е отчупила част от предпазната мантинела, която е паднала върху хората и ги е завлякла в пропастта. Защо публиката се е намирала на това непозволено място тепърва ще се изяснява.

40 минути преди инцидента трасето е проверено от организаторите и на мястото не е имало публика.

"Те са застанали зад мантинелата. На около 10-15 метра преди катастрофата ние имаме пост с маршал и след края на мантинелата, което е около 35 метра разстояние, има полицаи и маршал, които охраняват тази зона, за да не влезе публика. За жалост, не мога да кажа, те са влезли през гората, през дерето", заяви Слави Славов, спортен директор на ралито.

Минути след катастрофата на място пристигат две частни линейки, наети от организаторите на ралито.

"Заварихме тежко пострадали, които бяха в пропастта. Другите ги изкарахме с помощта на носилки тип "ножица" и вече с момчетата ги качихме по линейките. Много беше тежко", допълни Веселин Николаев, шофьор на линейка.

Първоначално най-тежко пострадалият мъж е бил контактен. Въпреки оказаната му медицинска помощ обаче по-късно е починал в болницата. Още седем души са ранени. Най-сериозни са нараняванията на 27-годишна жена, която е настанена в реанимация с опасност за живота.

"Изключително тежка гръдна травма, травма на коремни органи, открито счупване на подбедрицата. Има пациенти със счупени долни крайници, най-вероятно ще бъдат приети в ортопедия, но няма непосредствена опасност за живота за тях", коментира д-р Юлиян Начев, МБАЛ "Света Анна" - Варна.

След положителния полеви тест за амфетамин пилотът на спортната кола е дал доброволно кръвна проба. Тя ще се изследва във Военномедицинската академия във Варна.

"Меродавно в случая е кръвното изследване, което предстои да бъде направено", добави гл. инспектор Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция" - Варна.

От полицията заявиха, че ангажиментът за охрана на състезанието е на организаторите.

"Единствено нашият ангажимент беше да подсигурим подстъпите към пистата, за да не навлизат граждански автомобили, евентуално да не възникне инцидент с тях", заяви комисар Димитър Луков, началник на отдел "Охранителна полиция" към ОД на МВР - Варна.

Спортният министър Иван Пешев разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация и на организацията на ралито. А от Европейския център за транспортни политики поискаха оставките на председателя на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев и на шефа на федерацията Калоян Станчев.

"Екипът, който прави тук това състезание, е един от най-добре подготвените екипи. Обезопасяването на трасето е на най-високо ниво. В крайна сметка говорим за автомобилен спорт, където рискът го има", каза още Калоян Станчев, председател на Автомобилната федерация на България.

От Окръжната прокуратура водят разследване за инцидента.

Вижте още в прякото включване на Петър Дойкински.