Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

След местните избори в Грузия: Масови протести, сблъсъци и арести

Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Премиерът Иракли Кобахидзе обвини опозицията в опит за преврат, а Европейския съюз в опит за намеса

масови арести сблъсъци Грузия
Снимка: БТА
Масови протести, сблъсъци и арести в Грузия след местните избори. Управляващата партия "Грузинска мечта" спечели вчерашния местен вот, което предизвика нова вълна на недоволство. Премиерът Иракли Кобахидзе обвини опозицията в опит за преврат, а Европейския съюз в опит за намеса.

Опозицията го нарече "последен шанс да бъде спасена демокрацията", а управляващите го определиха като "опит за преврат". Така изглеждаше масовият протест в Тбилиси в изборната вечер.

Започнал като мирна демонстрация протестът прерасна в щурм срещу президентския дворец. Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите.

"Грузинският народ ще вземе властта и ще се прибере като победител", споделя протестиращ.

Според резултатите от Централната избирателна комисия управляващата "Грузинска мечта" е спечелила 80 процента подкрепа и си е осигурила мнозинство във всяка община в страната. Резултат, който според опозицията е манипулиран.

Задържани са петима от лидерите на протестите. Те могат да получат 9-годишни присъди. Сред арестуваните е световноизвестният оперен певец Паата Бурчуладзе, който прочете на митинга декларация, в която се казва, че правителството е нелегитимно и че "властта се връща на народа".

"Никой няма да остане ненаказан. Имаме повече ресурси за идентифициране на провокаторите в сравнение с миналата и по-миналата година, така че повече хора трябва да са готови да се изправят пред последствията", заяви Иракли Кобахидзе, премиер на Грузия.

В организирането на протестите премиерът видя европейска намеса.

"Миналата година посланикът на Европейския съюз открито се намеси в нашите демократични избори, призовавайки избирателите да подкрепят опозицията. Да не забравяме, че говорителят на Европейския съюз публично подкрепи протестите", допълни Иракли Кобахидзе.

След като спечели парламентарните избори преди година, "Грузинска мечта" взе решение да прекрати присъединяването на страната към Европейския съюз, което беше национален приоритет на Грузия от години.

Оттогава проевропейското население не спира да протестира. За 1 година са арестувани около 60 души. В затвора са критици на правителството, опозиционни лидери и журналисти.

"Не искаме да живеем в Русия, искаме да сме в Европа. Трябва да се отървем от това правителство. Напълно ясно е - властите са проруски", каза още протестираща.

Засега няма коментар на Европейския съюз за сблъсъците в Тбилиси. На местните избори имаше чуждестранни наблюдатели.

Отсъстваха обаче големи организации и институции - като делегации от Европейския парламент, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и големи неправителствени организации от Съединените щати.

#сблъсъци #масови арести #Грузия #местни избори

