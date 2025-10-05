Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"

Любомир Ганев е легенда във волейбола. Започва своята кариера в Дунав Русе.

След това прекарва седем години в ЦСКА, като 5 пъти е шампион на България.

От 1991 г. играе за италиански отбори – първо в Алпитур Кунео, където се превръща в легенда, а след това в Агридженто, Сполето и Фано. През последната си година като активен състезател Ганев изкарва един сезон в гръцкия Арис, където става шампион. През 1998 г. прекратява спортната си кариера и се насочва към бизнеса.

В мъжкия национален волейболен отбор е от 1985 до 1998 година. Носител е на бронзов медал от световното първенство във Франция през 1986 г.

От 2020 г. е президент на Българската федерация по волейбол.

Високият му ръст го отвежда в залата едва на 7 години. Избира волейбола пред баскетбола, защото се тича по-малко. И макар днес да не изглежда така, до средата на пубертета Любо Ганев разказва, че е бил много слабо момче. В началото го определят за неперспективен. Но първият му треньор Александър Тодоров се застъпва за него и го превръща в млада надежда с 7-часови индивидуални тренировки.

"Ако не беше треньорът да се захване да работи с мен, аз може би щях да отида стрелба с лък. Не знам какво са изгубили тези от стрелбата с лък от федерацията, но със сигурност волейболът спечелих най-много", разказа Ганев.

В началото на професионалния му път, за него спорят двата гранда ЦСКА и Левски. "Червените" надделяват, а Ганев става пет пъти шампион на България.

На Олимпийските игри в Атланта Любо Ганев е избран за най-полезен играч на целия турнир.

За романтичното време с националния отбор на България Любо Ганев може да разказва с часове хиляди забавни истории. За едно е категоричен. Именно те са причината тимът да бъде сплотен и да постига успехи. Като бронзовите медали от световното първенство през 1986 г.

"Тогава нямаше какво да правим, където ходихме или нямаше телевизия, или имаше само един телевизор в целия хотел и трябваше да се събираме там. Всички тези преживяния много ни помогнаха да изградим наистина този колектив, от който след това вече по време на мачовете и по време на тренировъчния процес всички знаехме, че се борим един за друг. Нямаше го това чувство за индивидуалност. Да, ти можеш да си най-добрият, но както аз казвам, да, аз мога да нападам топката добре, но ако няма някой да я посрещне или някой да ми я вдигне, това няма как да стане", обясни легендата на българския волейбол.

През 1990 година Ганев заминава за Италия, където за няколко години се превръща в любимец на публиката и получава прякора Лупо.

Лупо е забавен, артистичен и открит към феновете, а те пътуват с километри, за да присъстват в залата и да видят неговите космически забивки.

"Исках да изляза в чужбина да проверя дали наистина съм добър. Не беше заради парите. Макар, че когато Кунео ме купиха от ЦСКА беше за 600 000 долара, които ЦСКА взе за мен, този трансфер беше по-голям от трансферите на всички волейболисти до тогава продадени взети заедно", обясни той.

"В Италия разбрах какво е да бъдеш известен и то в чужда държава. В Кунео бях построил комунизма, отиваш в ресторант не те оставят да плащаш, може би защото винаги съм бил позитивен с всички. За мен да играеш пред пълна зала винаги е било най-голямото удоволствие, защото съм емоционален, сега се радвам на всеки един успех, който постигнем", спомни си той.

"Със сигурност имало моменти, в които съм могъл да се представя по-добре. Но аз никога не съжалявам. Винаги гледам напред. Аз съм уверен и знам, че по-доброто в моя живот тепърва предстои", разказа Ганев.

"Имам много приятни моменти. Не мога да кажа за един момент. За мен е най-важното това, че вече 22 години не играя в националния отбор. От 20 години не играя волейбол, пък за мен все още говорят за волейболиста Любо Ганев. Надявам се един ден да говорят за мен, не само като за волейболиста, ами и като бизнесмена или като ръководител Любо Ганев", завърши настоящият президент на БФ волейбол.

С днешна дата, той казва за себе си, че е най-гордият президент на федерация в Бълария. Причината - сребърните медали на мъжкия ни национален отбор от световното първенство във Филипините 2025.

Вижте епизода с Любомир Ганев във видеото!