ИЗВЕСТИЯ

Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

Аспарух Аспарухов: Трябва да останем здраво стъпили на земята, защото главната ни цел е да се класираме за Олимпиадата

от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Сребърният медалист от световното по волейбол говори пред БНТ след като стана почетен гражданин на Божурище.

аспарух аспарухов останем здраво стъпили земята главната цел класираме олимпиадата
Слушай новината

Аз съм много радостен, целият отбор е много радостен. Щастливи сме изключително много и горди от себе си, че успяхме да зарадваме целия български народ и ще даваме всичко от себе си така да продължаваме. Това каза за БНТ Аспарух Аспарухов, който стана световен вицешампион с отбора на България на Мондиала във Филипините.

Запитан как се е отразила на отбора всенародната любов, той заяви, че това е дало на момчетата мотивация да продължават да се развиват пред годината.

"Не очаквахме чак такова посрещане, но в момента, в който кацнахме в България и като видяхме за каква организация става въпрос и преди това разбира се, последните мачове, като видяхме хората как се бяха събрали да гледат мачовете на площадите в България, също се почувствахме горди", обясни Аспарухов.

На въпрос има ли мач, който никога няма да забрави, националът отговори:

"Мача с Щатите, мачовете от групите, последния мач със сигурност няма да го забравя, защото много ме е яд, че го изгубихме, но това е част от спорта.

Какво стои зад медала обаче?

"Изключително много пот, изключително много лишения, изключително много раздаване, което сме давали не само тази година, не само миналата, ами последните години, в които сме били с тези момчета в националните отбори. Трябва да благодарим на хората, които са работили преди това с нас и на тези, които работят сега с нас, за да стигнем до този резултат. Те са били част от този процес пред цялото време", заяви световният вицешампион.

"Горд съм от целия отбор, че успяхме да постигнем това нещо, защото това е едно от най-важните неща", каза още Аспарухов, който добави, че време за почивка няма.

На въпрос дали се чувства като герой от филма "Да се събудиш като суперзвезда", той отговори:

"Ами не, аз смятам, че трябва да останем здраво стъпили на земята. Трябва да се гордеем и да сме щастливи от това, което постигнахме. Все пак остава целта да се класираме за Олимпиадата и трябва да останем здраво стъпили на земята.

Вижте интервюто във видеото!

#Мъжки национален отбор по волейбол за мъже #посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г. #Аспарух Аспаруов

