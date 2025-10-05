Андрей Жеков: Момчетата заслужават тази любов, вече никой няма да подценява България

Помощник-треньорът на българския национален отбор по волейбол за мъже Андрей Жеков е категоричен, че със своето представяне на световното първенство българските национали напълно заслужиха любовта на феновете и уважение, от страна на съперниците.

Жеков направи паралел между успехите на волейболните национали и българския национален отбор по футбол, който завърши на 4-о място на световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

"Колективните спортове имат функцията да обединяват и да носят огромна радост. 94-а година бях малък, но това постижение остава завинаги. Помня как България гореше. Продължавам да настръхвам от това, което усетихме ние. Българинът е много емоционален. Когато обича, обича силно. Момчетата заслужават тази любов. Винаги съм изпитвал гордост, да играя за националния отбор. Сега, работейки като треньор, отново я има тази гордост", сподели той в интервю за БНТ.

Наставникът отличи Александър Николов и Алекс Грозданов, които спечелиха индивидуални награди на турнира.

"Индивидуалните награди са напълно заслужени. Алекс беше топреализатор, а Алекс като блокировач е сред най-силните. Най-ярките фигури в отбора получиха наградите", допълни Жеков.

Треньорът е част от щаба на Локомотив Новисобирск, новия клуб на Симеон Николов. Наставник на отбора е Пламен Константинов.

"Като разпределител се опитвам да съм му полезен. В Локомотив той ще има всички предпоставки да расте и добива опит. Предстои му сериозна стъпка, за която смятам, че е готов, защото има всички качества да надгражда", сигурен е Жеков.

Бившият български национал коментира работата със селекционера Джанлоренцо Бленджини.

"За мен опитът е изключително полезен. Той разполага с много голям опит и кариера с успехи. Накара момчетата да се раздават на 100% в продължение на пет месеца. С него си говорихме, че най-важното представяне е следващото. Важно е да са стъпили здраво и да продължат с представянето си. Нататък ще става по-трудно", добави бронзовият медалист от европейско и световно първенство.

България научи опонентите си за Евроволей 2026.

"Няма да е лесно. Има много време дотогава. Вече никой няма да подценява България. Всички искаме да стигнем до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Трябва да мислим стъпка по стъпка, защото нещата, които предстоят са сериозни", смята Жеков.

Вижте целия разговор във видеото.