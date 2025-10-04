БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България научи съперниците си за Евроволей 2026 за мъже и жени

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Церемонията по теглене на жребия се проведе в италианския град Бари.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българските национални отбори по волейбол за мъже и жени научиха съперниците си за европейското първенство по волейбол през 2026 г. Церемонията по теглене на жребия се проведе в италианския град Бари.

Сребърните медалисти от тазгодишния световен шампионат във Филипините ще бъдат домакини на група B във Варна, което им даде право да изберат един отбор да бъде част от тяхната група. Това бе тимът на Република Северна Македония, а жребият отреди на "трикольорите" още защитаващия европейската си титла Полша, Украйна, отборът на Португалия, който беше изтеглен от родното либеро Дамян Колев, и Израел.

Всички групи на Евро 2026 при мъжете:

Група A (домакин Италия): Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция, Словакия

Група B (домакин БЪЛГАРИЯ): БЪЛГАРИЯ, Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия, Израел

Група C (домакин Финландия): Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия, Словакия

Група D (домакин Румъния): Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария

Шампионатът на Стария Континент при мъжете ще се проведе от 10 до 27 септември.

Националният ни отбор при жените също попадна в група B, която ще се състои в чешкия град Бърно. "Лъвиците" ще се изправят срещу домакините от Чехия, както и Австрия, европейския вицешампион Сърбия, Украйна и Гърция.

Всички групи на Евро 2026 при жените:

Група А (домакин Турция): Турция, Латвия, Полша, Германия, Словения, Унгария

Група B (домакин Чехия): Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна, БЪЛГАРИЯ, Гърция

Група C (домакин Азербайджан): Азербайджан, Португалия, Нидерландия, Белгия, Румъния, Испания

Група D (домакин Швеция): Швеция, Черна гора, Италия, Франция, Словакия, Хърватия

Европейското първенство при дамите ще се проведе от 21 август до 6 септември.

#Европейско първенство по волейбол за жени 2026 г. #Европейско първенство по волейбол за мъже 2026 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже #Български национален отбор по волейбол за жени

Още от: Национални отбори

Очаквайте Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"
Очаквайте Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
Чете се за: 03:40 мин.
Гледайте Любомир Ганев в предаването "Зала на славата" Гледайте Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:30 мин.
Дамян Колев: Надявам се след това постижение, всички българи да станем още по-сплотени, още по-топли един към друг Дамян Колев: Надявам се след това постижение, всички българи да станем още по-сплотени, още по-топли един към друг
Чете се за: 05:40 мин.
Димитър Златанов: Имаме отбор, с който всички ще се съобразяват Димитър Златанов: Имаме отбор, с който всички ще се съобразяват
Чете се за: 02:47 мин.
Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство
Чете се за: 03:17 мин.

