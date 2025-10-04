България научи съперниците си за Евроволей 2026 за мъже и жени

Българските национални отбори по волейбол за мъже и жени научиха съперниците си за европейското първенство по волейбол през 2026 г. Церемонията по теглене на жребия се проведе в италианския град Бари.

Сребърните медалисти от тазгодишния световен шампионат във Филипините ще бъдат домакини на група B във Варна, което им даде право да изберат един отбор да бъде част от тяхната група. Това бе тимът на Република Северна Македония, а жребият отреди на "трикольорите" още защитаващия европейската си титла Полша, Украйна, отборът на Португалия, който беше изтеглен от родното либеро Дамян Колев, и Израел.

Всички групи на Евро 2026 при мъжете:

Група A (домакин Италия): Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция, Словакия

Група B (домакин БЪЛГАРИЯ): БЪЛГАРИЯ, Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия, Израел

Група C (домакин Финландия): Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия, Словакия

Група D (домакин Румъния): Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария

Шампионатът на Стария Континент при мъжете ще се проведе от 10 до 27 септември.

Националният ни отбор при жените също попадна в група B, която ще се състои в чешкия град Бърно. "Лъвиците" ще се изправят срещу домакините от Чехия, както и Австрия, европейския вицешампион Сърбия, Украйна и Гърция.

Всички групи на Евро 2026 при жените:

Група А (домакин Турция): Турция, Латвия, Полша, Германия, Словения, Унгария

Група B (домакин Чехия): Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна, БЪЛГАРИЯ, Гърция

Група C (домакин Азербайджан): Азербайджан, Португалия, Нидерландия, Белгия, Румъния, Испания

Група D (домакин Швеция): Швеция, Черна гора, Италия, Франция, Словакия, Хърватия

Европейското първенство при дамите ще се проведе от 21 август до 6 септември.