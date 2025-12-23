БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Волейболните националки до 18 г. започнаха подготовка за европейската квалификация

Тимът се събра в столичната зала „Христо Ботев“, където ще проведе подготвителния си лагер в два етапа.

България U18 волейбол жени
Снимка: БФ Волейбол
Националният отбор за жени до 18 години започна своята подготовка за квалификациите за Европейското първенство, съобщиха от пресслужбата на БФ Волейбол. Под ръководството на Атанас Петров и Евгени Иванов тимът се събра в столичната зала „Христо Ботев“, където ще проведе подготвителния си лагер в два етапа. София ще бъде домакин на европейската квалификация в периода от 13 до 17 януари. България ще се бори за място на континенталния шампионат срещу отборите на Гърция, Косово и Черна гора.

Координаторът на националните отбори Николай Иванов проведе разговори с щаба и състезателките, като им пожела успех в предстоящото предизвикателство. Иванов подчерта, че работата в залата по време на празниците не е лесна задача, но националната фланелка е отговорност, която трябва да се защитава във всеки момент от годината. Той отбеляза, че това е естествена част от пътя на елитните спортисти и това ги отличава от всички останали.

В полезрението на националния селекционер Атанас Петров попадат 22 волейболистки:

Разпределители: Вяра Иванова – Марица; Елица Кунева – ЦСКА; Ивайла Рикова – Левски; Виолина Димитрова – ЦПВК

Централни блокировачи: Дарина Нанева – Йединство (Сърбия); Цветомира Велчева – Марица; Симона Савова – Левски; Адриана Алексиева – Левски; Антония Станиславова – ЦСКА; Елица Георгиева – ЦПВК

Крайни Нападатели: Калина Венева – ЦПВК; Една Тодорова – Волда (Норвегия); Ивана Петрова – ЦСКА; Катерина Попова – Марица; Сияна Гендузова – Марица; Петя Русинова – Марица; Божидара Иванова – Левски; Зорница Стефанова – Левски; Красимира Гарова – Левски; Дарина Иванова – Марица

Либеро: Никол Стефанова – Левски; Емилия Колева – Левски; Йоана Налбантова – Марица; Магдалена Богданова – Левски.

