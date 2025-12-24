БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алекс Грозданов беше избран за играч номер 8 в света за 2025 г. от специализираното издание Volleyball World

Вяра Илиева
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
На световното първенство във Филипините той стана номер 1 в класацията за най-добър централен блокировач и влезе в "Идеалния отбор", а България стана световен вицешампион.

алекс грозданов люблин спечелиха дербито ястрежебски полската волейболна лига
Капитанът на националния ни отбор по волейбол Александър Грозданов беше избран за играч номер 8 в света за 2025 година от престижното специализирано издание Volleyball World.

На световното първенство във Филипините той стана номер 1 в класацията за най-добър централен блокировач и влезе в "Идеалния отбор", а България стана световен вицешампион.

През 2025 г. Александър Грозданов постигна исторически успехи със своя полски клуб „Богданка ЛУК Люблин“, утвърждавайки се като един от лидерите на отбора. Тимът стана шампион на Полша, като завоюва и Суперкупата на страната след победа над фаворита Ястрежебски.

Освен това Люблин спечели и европейския трофей Challenge Cup, побеждавайки на финала италианския гранд Лубе Чивитанова.

В момента тимът на българина е лидер в първенството след поредица от победи.

Ето какво написаха от медията за него към клип с някои от най-добрите му изяви на световното първенство.

“Тиха власт. Абсолютен контрол на мрежата. Лидер, който оставя играта му да говори вместо него – Алекс Грозданов беше определящо присъствие в центъра през целия сезон. Истинска стена на мрежата, той завърши като №2 блокировач в полското първенство, помагайки на Богданка Люблин да спечели титлата.

На световната сцена влиянието на Грозданов изпъкна още повече. Като капитан на България той беше №1 блокировач на Световното първенство по волейбол 2025, спечели приза „Най-добър централен блокировач“ и изигра ключова роля за завръщането на България на финал на световното първенство след 55 години”.

