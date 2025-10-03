Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов гостува в предаването „Панорама“ по БНТ, където коментира грандиозния успех на световното първенство и спечелването на сребърните медали. Грозданов сподели, че със сигурност в него и съотборниците му има горчилка от загубата на финала от Италия, но въпреки това постигнатото е исторически успех за родния спорт.

„Усещах подкрепата и преди успехите. Надявам се това да е само началото. Сигурен съм, че в бъдеще хората ще ни подкрепят още повече. Със сигурност на финала има доста горчивина след загубата, въпреки че направихме грандиозен успех за нашия волейбол. Да бъдеш на финал и толкова близо… Взехме третия гейм, имахме надежда, че можем да обърнем мача“, коментира Грозданов.

Капитанът на националите ни сподели, че в отбора има звезди, но никой не парадира с това.

„Не виждам от момчетата да има някой, който да се отличава и да парадира че е звезда. Играхме финали в различните първенства, малко или много има звезди, но никой не парадира с това нещо. Да бъда капитан е наслада, нещо елементарно, което не изисква много усилия да се повтаря, да се наслагва нещо, което не се изпълнява. Веднага се случва всичко“, сподели той.

„Ние сме част от една огромна традиция. Осъзнаваме го, все пак сме един от най-успешните спортове последните години. Най-голямото качество е да обединяваме, както семействата пред телевизорите, така и народа на улицата. Това беше нещо велико за нас като млади момчета“, каза капитанът.

Алекс Грозданов смята, че сега не е моментът да се поставят големи цели.

„Надявам се да стигнем до златния медал на европейското първенство догодина, но да си поставяме такива цели от толкова рано не е сега моментът. За мен най-важното е ежедневната работа, която полагаме. Тя ще даде резултат“, категоричен е Грозданов.

„Младостта е предимство, имаме повече енергия, повече емоция, което в даден момент показва невероятни неща, когато сме на пика на емоцията. Имаме по-малко опит, опитваме се да вземем важни решения къде да се развиваме на клубно ниво. Няма как да не сме приятели, ние сме като братя, семейство. Прекарваме 4-5 месеца заедно цяло лято, доста момчета играят по двама-трима в един клуб, има силна връзка между нас“, завърши Грозданов.

