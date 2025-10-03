Димитър Златанов: Имаме отбор, с който всички ще се съобразяват

Един от легендарните български волейболисти Димитър Златанов гостува в предаването „Панарома“ по БНТ и коментира успеха на националите, които заслужиха сребърни медали от световното първенство във Филипините. Самият Златанов беше част от състава на България, който през 1970-та година също спечели сребърни медали от Мондиала, отстъпвайки на финала пред ГДР.

„Естествено, че ме беше яд. Не успяхме да вземем титлата, горчивината си остава и до ден днешен. Болка голяма е“, коментира Златанов за финала от 1970-та година. „Волейбола и тогава и сега си е волейбол. Те (сегашните национали) са като нас, представят се на международното поле. Съумяха с този резултат да затвърдят българската школа. Започнаха своя път заедно с треньора, който ги научи да мислят малко по-различно и да влезнат в ролята на отбор, с който всички ще се съобразяват на полето“, добави Златанов.

Бившият национал сподели и мнението си за развитието на волейбола в Италия и как е започнало то.

„След 1970-та година започнаха както наши състезатели, така и поляци, чехи, румънци да играят в Италия. Техните клубове започнаха да търсят нова стратегия за развитието на волейбола. След това постепенно привлякоха и международни треньори, които се доказаха при тях. Развиха волейбола до степен, при която започнаха да изнасят специалисти навън, защото техните граници отесняха. Изнасят това, което те са направили като продукт“, анализира Златанов. „Раждат се поколения, които с времето греят. Ако погледнем историята и преди нас и след това - всичко е на базата на поколения, които играят. Ние сме си волейболна нация, волейболен народ. Обичаме тази игра. Където си посял не може да няма нещо, което да не се ражда“, сподели легендарният волейболист.

Той каза и каква опасност може да има в сегашния отбор.

„Ако развалят тази атмосфера и този колектив няма да могат да реализират възможностите, които имат. Другото може да се преживее“, категоричен е Златанов.

Цялото гостуване на Димитър Златанов в предаването „Панорама“ по БНТ вижте във видеото!