БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Златанов: Имаме отбор, с който всички ще се съобразяват

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Болката от изгубената титла от 1970-та година е голяма, призна в студиото на „Панорама“ по БНТ легендарният бивш волейболен национал.

Димитър Златанов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Един от легендарните български волейболисти Димитър Златанов гостува в предаването „Панарома“ по БНТ и коментира успеха на националите, които заслужиха сребърни медали от световното първенство във Филипините. Самият Златанов беше част от състава на България, който през 1970-та година също спечели сребърни медали от Мондиала, отстъпвайки на финала пред ГДР.

„Естествено, че ме беше яд. Не успяхме да вземем титлата, горчивината си остава и до ден днешен. Болка голяма е“, коментира Златанов за финала от 1970-та година.

„Волейбола и тогава и сега си е волейбол. Те (сегашните национали) са като нас, представят се на международното поле. Съумяха с този резултат да затвърдят българската школа. Започнаха своя път заедно с треньора, който ги научи да мислят малко по-различно и да влезнат в ролята на отбор, с който всички ще се съобразяват на полето“, добави Златанов.

Бившият национал сподели и мнението си за развитието на волейбола в Италия и как е започнало то.

„След 1970-та година започнаха както наши състезатели, така и поляци, чехи, румънци да играят в Италия. Техните клубове започнаха да търсят нова стратегия за развитието на волейбола. След това постепенно привлякоха и международни треньори, които се доказаха при тях. Развиха волейбола до степен, при която започнаха да изнасят специалисти навън, защото техните граници отесняха. Изнасят това, което те са направили като продукт“, анализира Златанов.

„Раждат се поколения, които с времето греят. Ако погледнем историята и преди нас и след това - всичко е на базата на поколения, които играят. Ние сме си волейболна нация, волейболен народ. Обичаме тази игра. Където си посял не може да няма нещо, което да не се ражда“, сподели легендарният волейболист.

Той каза и каква опасност може да има в сегашния отбор.

„Ако развалят тази атмосфера и този колектив няма да могат да реализират възможностите, които имат. Другото може да се преживее“, категоричен е Златанов.

Цялото гостуване на Димитър Златанов в предаването „Панорама“ по БНТ вижте във видеото!

Свързани статии:

Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство
Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство
Капитанът на националния отбор по волейбол не бърза да поставя...
Чете се за: 03:17 мин.
Бленджини: Гордея се с моя отбор, изживяхме нещо незабравимо
Бленджини: Гордея се с моя отбор, изживяхме нещо незабравимо
Селекционерът на националния отбор по волейбол определи класиране...
Чете се за: 04:02 мин.
#Димитър Златанов #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
3
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
4
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана
6
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...

Още от: Специално за БНТ

Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство
Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство
Джанлоренцо Бленджини: Гордея се с моя отбор, изживяхме нещо незабравимо Джанлоренцо Бленджини: Гордея се с моя отбор, изживяхме нещо незабравимо
Чете се за: 04:02 мин.
Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище
Чете се за: 00:40 мин.
Събитието Football Next - заедно за по-добро утре във футбола Събитието Football Next - заедно за по-добро утре във футбола
Чете се за: 01:27 мин.
Даниел Боримиров: Левски има шанс да се пребори за първото място Даниел Боримиров: Левски има шанс да се пребори за първото място
Чете се за: 01:22 мин.
Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ