ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас (СНИМКИ)
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Екип на Български Червен кръст – Бургас, заедно с доброволци от Доброволния екип за реакция при бедствия, аварии и кризи (ДЕРБАК) на БЧК – Бургас, парамедик от Мобилния здравен екип на организацията и доброволци от Общинската организация на БЧК – Несебър, активно участва в оказването на помощ на пострадали и застрашени хора в района на гр. Свети Влас.

Над 100 са евакуираните жители към момента.

Доброволците и служителите на БЧК предоставиха питейна вода, храна и първа долекарска помощ. На 10 души е оказана медицинска помощ.

В кметството на Свети Влас са евакуирани около 60 души. Екипите на БЧК – Бургас остават на място и са в готовност да окажат съдействие при продължаващата евакуация.

Българският Червен кръст ще продължи да подкрепя засегнатите граждани, осигурявайки както първа помощ, така и основни хуманитарни нужди.

#потоп по Черноморието #евакуация

