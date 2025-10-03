Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)

Природен ужас връхлетя България в последното денонощие. Три жертви взе водната стихия в Елените, бедствено положение е обявено в общините Несебър и Царево, а в Бургас е частично бедствено положение. Водният ад затвори пътища, евакуирани бяха хора, а материалните щети са сериозни.

Невиждано по мащабите си бедствие засегна община Несебър, а потопа за съжаление взе и три жертви. Загинал е работникът, който се е намирал на приземен етаж в един от хотелските комплекси, другите жертви са багерист и граничен полицай. Причините за потопа вследствие на обилните валежи е, че се е образувала приливна вълна, която залива хотели и сгради. След това е имало и втора приливна вълна.

Десетки коли бяха блокирани по пътя от курортния комплекс "Слънчев бряг" към Елените. Щетите по инфраструктурата също са много сериозни. Достъпът до Свети Влас и Елените беше изключително затруднен дори и за високопроходимата техника на спасителните екипи. Системата BG-ALERT беше активирана два пъти през днешния ден. Вътрешният министър Даниел Митов е на място и участва в Общинския кризисен щаб, като координира действията.

Поройните дъждове, изсипали се за часове над ваканционно селище “Елените”, потопиха курорта под вода.

Максим, жител: “Не успях да се спася, защото живеем под наем на първия етаж. Водата влезе много бързо - поне 20 сантиметра се събраха. Изнасях децата, но вече беше късно.”

Водната стихия помете всичко по пътя си – улици, автомобили, хотели и отне три човешки живота.

Единият загинал е работник, застигнат от водата на приземния етаж на хотелски комплекс, а вторият багерист, който беше издирван с часове. Третата жертва е граничен полицай.

Наталия, жител: “Живея на първа линия на морето. Когато видях, че идва вълна, за секунди се напълниха двата етажа. Ние живеем на седмия и не успях да сляза с малките деца. Бяхме блокирани горе. Колата ни е в морето.”

Над 50 души са евакуирани в кметството на Свети Влас.

Катя Крумова, служител в кметство Свети Влас: “Осигурили сме им храна, вода, дрехи, топли напитки. Първите три жени бяха целите в кал, все едно бяха плували в кал-голо, боси, повечето бяха без документи, без нищо. Настанихме ги в частни апартаменти. Имаше доброволци, които дадоха частните си жилища.”

Част от хората са се спасили сами, качвайки се на по-високи етажи.

Пламен Желев, ръководител на доброволчески отряд: “Повечето хора са добре. Има възрастни, които са трудноподвижни, но нашите момчета успяват да им помогнат. Да ги изнесат от 4-5 етаж. Много хора не искат да напускат домовете си.”

На терен работят над 50 служители на пожарната, водолази, екипи на "Гражданска защита" и специализирана машина амфибия. Включиха се и много доброволци. Два пъти беше задействана системата BG-ALERT, заради критичната обстановка и с призив за евакуация.

Димитър Попов, доброволец: “Виждате 9-местен бус. Сигурно десет курса съм направил с по 10-12 човека-деца, възрастни, които страдат, заради това, че имуществото им е загубено. Някои са си купили чисто нови коли, а ги няма.”

В Бургас е обявено частично бедствено положение заради наводнения. В рибарското селище край Отманли са потопени лодки и наводнени къщи, а мостът към вилна зона "Черниците" е пропадна. Създадени са денонощни екипи за наблюдение на ситуацията.

снимки: БТА

Спасителните екипи във ваканционно селище Елените продължават да са на терен, тъй като продължава евакуацията на хората. Те се извозват в кметството в Свети Влас. Пристигнаха и екипи на Българския червен кръст.

