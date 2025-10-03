Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените

Трима души загинаха от придошлите води в курорта Елените. От снощи обилните и поройни дъждове наводниха десетки населени места и пътища. Автомобили останаха под вода, има и много разрушения. В най-критичните места - Елените и Царево, хората бяха евакуирани, някои от тях обаче и до момента отказват да напуснат опасните места. В различни общини на областите Бургас, Монтана и Перник е въведено бедствено положение.

Истински потоп, който взе три жертви след себе си във ваканционното селище Елените. Хората отново получиха известие от системата BG-ALERT за спешна евакуация в района, а тя всъщност вече тече. Пред кметството в Свети Влас има екипи на Спешна помощ и екипи на "Гражданска защита".

Елените останаха буквално под вода, а картината беше апокалиптична. Към момента е потвърдено за трима загинали. Единият от тях е бил работник, който се е намирал на приземен етаж в един от хотелските комплекси. Другият загинал е багерист, който беше издирван по-рано днес. Третият загинал е граничен полицай.

Вследствие на обилните валежи се е образувала приливна вълна, която е заляла хотели и сгради. След това е имало и втора приливна вълна. Пострадали са десетки автомобили, нанесени се и множество щети по инфраструктурата в Несебър. Достъпът до Свети Влас и Елените днес беше блокиран за часове. Дори високопроходимата техника едвам стигаше до едни от най-критичните участъци, а именно хотелските комплекси в района.

Наводнени бяха и улиците в курортния комплекс "Слънчев бряг", който доведе до големи задръствания в курорта, включително и по главния път за Варна. На терен работят над 50 служители на пожарната, водолази, както екипи на "Гражданска защита". Малко след 13:30 часа беше задействана системата BG-ALERT.

