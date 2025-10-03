БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Щабът към МВР се събира на спешно заседание, очаквайте извънредна емисия „По света и у нас" в 15.00 ч.

Един човек е загинал при наводнението в комплекс "Елените"

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
евакуират ваканционото селище елените пожарни екипа снимки
Един човек е загинал при наводнение в комплекс "Елените". Това обяви на брифинг в Министерския съвет зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

От снощи в МВР се получават сигнали от райони с обилни валежи, паднали дървета и започнали наводнения. До момента са регистрирани 180 сигнала, всички засегнати места се посещават от служители на МВР, като се предприемат мерки за обезопасяване и евакуация на хора.

"Особено внимание се обръща на комплекс „Елените“, където в 11:42 часа е задействана система BG- ALERT. Водата е навлязла на територията на комплекса, който включва четири сгради, като служителите на пожарната са започнали спасителна операция. За съжаление, човекът, който е бил в комплекса, се е удавил. В момента продължават действията по изваждането на тялото", обясни зам.-министър Тони Тодоров.

Той посочи, че водата е отнесла няколко автомобила в морето.

Няма бедстващи хора, в Свети Влас, където по-рано пътят беше затворен.

