Евакуират ваканционото селище Елените, над 10 пожарни екипа са на място (СНИМКИ)

Тече евакуация във ваканционно селище Елените, задействана е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо.

Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител също пътува натам.

Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, които да помогнат за овладяване на ситуация в района.

Снимки: БТА