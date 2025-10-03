Евакуират ваканционото селище Елените, над 10 пожарни екипа са на място (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
Местната власт търси съдействие от ВМС за овладяване на ситуацията
Снимка: БТА
Слушай новината
Тече евакуация във ваканционно селище Елените, задействана е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо.
Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител също пътува натам.
Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, които да помогнат за овладяване на ситуация в района.
Снимки: БТА