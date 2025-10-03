БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Областният управител на Бургас свика спешно Кризисния щаб за бедствия и аварии, активирана беше и системата BG-ALERT

Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
Снимка: БТА
Слушай новината

След проливни валежи и силен вятър Бургас и няколко околни селища осъмнаха с наводнени улици, пропаднали мостове и прекъснато електрозахранване.

Областният управител на Бургас свика спешно Кризисния щаб за бедствия и аварии. Активирана беше и системата за ранно предупреждение BG-ALERT, а властите призовават гражданите да не пътуват, докато обстановката не се нормализира.

"На територията на цялата област работят над 70 екипа на пожарната. Имат необходимата техника, с която да отводняват. В местността “Черниците” има две семейства, които са потърсили помощ за евакуация. Мостът, до който се стига до тази вилна зона, е залят", каза Владимир Крумов, областен управител на Бургас.

"Около нас всички къщи са наводнени. Има около 30см вода в къщите. Сега се изтече. Водата то си личи докъде е. Виж ръба. На моменти се вдигаше над един метър. Колата е за хвърляне, залята е. Водата дойде изведнъж. Както валеше и изведнъж дойде като вълна и започнаха лодките да потъват една след друга срещу мен", коментира Георги Димов, рибар.

Тече евакуация във ваканционно селище Елените, задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител също пътува натам. В района на местността "Черниците" край Бургас ситуацията остава изключително тежка. След проливния дъжд, който продължи с часове, водата е над метър, а мостът към вилната зона е пропаднал. В момента достъпът е напълно блокиран.

Наводнени са и къщи в рибарското селище край Отманли и село Маринка - има потънали лодки, хората се опитват да спасят имущество си. Има и много наводнени автомобили, които са изоставени по пътя.

В южните части на града са паднали над 250 литра на квадратен метър валежи за по-малко от час — количество, което е типично за цял месец. Екипи на полиция, пожарна и електроразпределителното дружество работят на терен, тъй като някои райони на Бургас все още са без ток. Движението между „Меден рудник“ и центъра е силно затруднено, а за учениците от училището в квартал „Победа“ е обявен неучебен ден.

Властите призовават гражданите да не пътуват, освен ако не е крайно наложително, докато водите се оттеглят и щетите не бъдат отстранени.

