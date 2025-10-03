Обявиха частично бедствено положение в Бургас

Частично бедствено положение е обявено за някои от районите на Бургас. Кризисен щаб се събра в града.

Голяма част от улиците и булевардите в Бургас днес oсъмнаха под вода. На места имаше множество закъсали автомобили. Рано тази сутрин беше активирана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT заради наводнените пътища, силен вятър, както и заради обилния дъжд.

Призивът към гражданите е да не пътуват до нормализиране на ситуацията. Към момента има засегнати електропреносни съоръжения, като екипите все още работят. По-рано Созопол е останал и без електрозахранване. По последна информация на областния управител на Бургас няма затворени пътища от републиканската пътна мрежа.

В местността "Черниците", която се намира край Маринка, обстановката остава изключително усложнена. Там има над метър вода, залят е и мостът, който води към местността. Има и бедстващи две семейства. Към момента екипи пътуват към тях, за да могат да им окажат евакуация.

В южните части на общината са паднали 250 литра на квадратен метър, и то само за по-малко от един час. Пристанището в Бургас продължава да бъде затворено.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на гр. Бургас, кварталите, Рибарско селище, с. Маринка в.о. Черниците. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к/с „Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили. Затворен сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“, там има преобърнати 5 лодки. Движението на автомобили в района на Рибарското селище и „Черниците“ е ограничено.

Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова