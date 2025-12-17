БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа, двама са задържани

Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа. За нападението са задържани двама, съобщиха от пресцентъра на МВР в Плевен. Инцидентът е станал вчера, сигнал е подаден в 16.40 часа.

Установено е, че при сбиване в частен дом в град Кнежа 54-годишен мъж е намушкал с нож 37-годишния си опонент, посочват от полицията.

На място са изпратени полицейски екипи, които са извършили оглед. Иззет е метален нож и други веществени доказателства, които са приобщени към образуваното досъдебно производство.

Пострадалият е откаран за медицински преглед в Центъра за спешна медицинска помощ в Плевен с прободни рани и с опасност за живота.

По случая са установени и очевидци. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Освен него е задържан и друг мъж, участвал в инцидента - 27-годишен, съобщават от полицията. Сезирана е Окръжната прокуратура в Плевен.

