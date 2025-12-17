БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище

Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Васил Терзиев нареди проверка във всички столични училища за това къде са поставени камери

Вълна от реакции след като задържаха директора на 138-о училище заради скрити камери в тоалетните. Кметът на София определи деянието като "тежко посегателство върху достойнството на децата". Какво се случва днес часове след скандалните разкрития?

Александър Евтимов е арестуваният снощи директор, който и до този момент се намира в Първо районно управление, което е в непосредствена близост до 138-о училище в квартал "Гео Милев". Случаят вече предизвика доста силен обществен отзвук и може да се каже дори шок. Разследването първо ще трябва да разясни дали става дума за индивидуално престъпление от страна на директора или пък за нещо по-мащабно и за това дали видеозаписите от тези камери по някакъв начин са станали достояние на други хора и са били разпространявани. Независимо обаче с каква цел тези камери са поставени, по закон това е недопустимо. Поставянето на видеонаблюдение в санитарни помещения, съблекални, стаи за почивка е строго забранено и такива зони се считат за места с пълна лична неприкосновеност. Разследването на Столична дирекция на вътрешните работи е започнало по сигнал на родители, които се съмнявали за грубо погазване на правата, личното пространство и сигурността на учениците. Става дума за над 20 камери, които са поставени в мъжката тоалетна и са скрити в сензори. Повече информация от полицията ще дадат по-късно днес. Самият Евтимов е директор на 138-о училище от близо 2 години и срещу него и преди е имало сигнали, имало е напрежение сред колектива, много учители са напуснали, сред които и специалисти по китайски език. Представители на Регионалното управление на образованието - София са в училището от сутринта и оказват морална подкрепа на учениците и на училището, а от Министерство на образованието са в готовност да осигурят и екип от психолози.

Климент Христов - РУО - София: "Правим всичко възможно да продължи учебният процес без никакви сътресения. Наблюдение в тези места е недопустимо и всеки един управляващ, т.е. директор, изпълняващ тези функции, трябва да е достатъчно добре запознат и да е наясно, че това е непозволено и недопустимо такава техника да се използва, така че това трябва ясно да се заяви и да се спазва."

Столичният кмет Васил Терзиев осъди поставянето на камери в тоалетните в училище. Освен, че намира случая за недопустим, той разпореди и проверка, която е с цел повишаване на прозрачността и превенцията на Столичната община, като всички образователни институции в района на столицата трябва да предоставят информация за всички поставени системи за видеонаблюдение, включително за местоположението на всички камери и фирмите, които ги поддържат.

Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
С ден по-рано от планираното: Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 01:40 мин.
Васил Терзиев: Случаят в 138-о СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим
Чете се за: 03:10 мин.
На студено и без дърва - как в Русенски села платиха, но не получиха дърва за огрев?
Чете се за: 02:45 мин.
Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци?
Чете се за: 01:42 мин.
На ръба на силите си: Спешните медици в Разлог под огромно натоварване
Чете се за: 02:52 мин.

Законът за приходите и разходите - нов бюджет за 2026 или удължителен?
Законът за приходите и разходите - нов бюджет за 2026 или удължителен?
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
