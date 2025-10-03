БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора...
Чете се за: 03:12 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора отказват да бъдат евакуирани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Запази

Щабът към МВР се събра на спешно заседание

Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора отказват да бъдат евакуирани
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Щабът към МВР се събра на спешно заседание заради усложнената обстановка в страната.

"В три области Бургас, Монтана и Перник - в някои общини има въведени бедствени положения. Още тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика щаба и беше въведен плана при бедствия по точка наводнения" - това заяви Тони Тодоров - зам.-министър на вътрешните работи.

За съжаление потвърждаваме информацията за един загинал човек, "който се е намирал в подземно помещение, негово работно място и просто не е бил уведомен за случващото се".

Тодоров поясни, че се издирва един човек в Елените - работник багерист.

Директорът на ГДНП Захари Васков посочи, че се създават екипи, които да следят денонощно ситуацията.

"Навсякъде е създадена такава организация. Навсякъде има екипи на полиция, която да помага при нужда от евакуация от хора. Евакуация е наложена в Царево рано тази сутрин на 30 души. Опасността е преминала вече. Хората са си по домовете. На Елените ситуацията и към момента е много сложна".

Общо около 50 души са гости на хотели, които предстоят да бъдат евакуирани в Елените. На място се извършват и преговори с тези, които отказват да бъдат изведени от опасните участъци. Той отправи апел към всички граждани да спазват указанията на полицията.

Комисар Калоян Дончев - началник на Националния оперативен център на ГД ПБЗН отново посочи, че най-критична е обстановката на Елените. 18 екипа с над 50 служители работят на терен в Бургас. В Перник и Монтана има затворени пътища, екипите работят по отстраняването на паднали дървета.

Мария Ботева - зам.-началник на "Пътна полиция" поясни, че по различните райони в страната се взимат различни мерки, за да бъде обезопасена сигурността на хората.

По отношение на републиканските пътища са предприети всички действия за премахване на всички препятствия, които затрудняват или са блокирали участъци от пътната мрежа.

"Затворени за почистване остават част от проходите, или част от тях, които в едната или в другата посока на движение са били затворени, за да се отстранят паднали дървета или да се почистят от снега".

Ботева посочи, че ситуацията е динамична. Въведени са временни ограничения в участъци на автомагистралите.

"От 16.00 часа днес до 21.00 е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета с цел да се облекчи трафика на леките автомобили".

Мария Ботева препоръча да се избират алтернативни маршрути, които са публикувани на страницата на АПИ.

#щаб към МВР #обилни валежи #лошо време

Водещи новини

Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора отказват да бъдат евакуирани
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора отказват да...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Апокалипсис по Южното Черноморие: Един загинал на Елените, няма бедстващи хора в Свети влас Апокалипсис по Южното Черноморие: Един загинал на Елените, няма бедстващи хора в Свети влас
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО) Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради КПК, властта има 6 месеца...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ