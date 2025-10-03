Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора отказват да бъдат евакуирани

Щабът към МВР се събра на спешно заседание заради усложнената обстановка в страната.

"В три области Бургас, Монтана и Перник - в някои общини има въведени бедствени положения. Още тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика щаба и беше въведен плана при бедствия по точка наводнения" - това заяви Тони Тодоров - зам.-министър на вътрешните работи.

За съжаление потвърждаваме информацията за един загинал човек, "който се е намирал в подземно помещение, негово работно място и просто не е бил уведомен за случващото се".

Тодоров поясни, че се издирва един човек в Елените - работник багерист.

Директорът на ГДНП Захари Васков посочи, че се създават екипи, които да следят денонощно ситуацията.

"Навсякъде е създадена такава организация. Навсякъде има екипи на полиция, която да помага при нужда от евакуация от хора. Евакуация е наложена в Царево рано тази сутрин на 30 души. Опасността е преминала вече. Хората са си по домовете. На Елените ситуацията и към момента е много сложна".

Общо около 50 души са гости на хотели, които предстоят да бъдат евакуирани в Елените. На място се извършват и преговори с тези, които отказват да бъдат изведени от опасните участъци. Той отправи апел към всички граждани да спазват указанията на полицията.

Комисар Калоян Дончев - началник на Националния оперативен център на ГД ПБЗН отново посочи, че най-критична е обстановката на Елените. 18 екипа с над 50 служители работят на терен в Бургас. В Перник и Монтана има затворени пътища, екипите работят по отстраняването на паднали дървета.

Мария Ботева - зам.-началник на "Пътна полиция" поясни, че по различните райони в страната се взимат различни мерки, за да бъде обезопасена сигурността на хората.

По отношение на републиканските пътища са предприети всички действия за премахване на всички препятствия, които затрудняват или са блокирали участъци от пътната мрежа.

"Затворени за почистване остават част от проходите, или част от тях, които в едната или в другата посока на движение са били затворени, за да се отстранят паднали дървета или да се почистят от снега".

Ботева посочи, че ситуацията е динамична. Въведени са временни ограничения в участъци на автомагистралите.

"От 16.00 часа днес до 21.00 е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета с цел да се облекчи трафика на леките автомобили".

Мария Ботева препоръча да се избират алтернативни маршрути, които са публикувани на страницата на АПИ.