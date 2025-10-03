Апокалипсис по Южното Черноморие: Един загинал на Елените, няма бедстващи хора в Свети влас

Един човек загина при наводнението в морския курорт Елените. От снощи заради обилните дъждове има много засегнати райони, пътища и коли останаха под вода. В много райони местните власти задействаха системата BG-ALERT.

Няма бедстващи хора в Свети Влас. Ситуацията обаче остава апокалиптична. Има потвърдена информация за един загинал човек в хотелски комплекс във ваканционното селище Елените. Засега тялото му не е идентифицирано. Продължава претърсването и на останалите хотелски комплекси от страна на спасителните екипи. Има нанесени огромни щети по цялата инфраструктура от бедствието на територията на цялата Община Несебър.

Откъснати от света остават курорта Свети Влас и ваканционно селище Елените. наводнени улици има и в курортния комплекс Слънчев бряг. Има големи задръствания. Шофьорите чакат с часове. Вследствие на обилен дъжд идва голяма вълна откъм Елените и залива хотели и други сгради.

Тони Тодоров, зам.-министър на вътрешните работи: "След като водата е навлязла на територията на комплекса, състоящ се от 4 сгради - там е било насочен буквално цялото количество вода. Служителите на пожарната са установили и в момента тече спасителна операция, но човекът, който виждат се е удавил, той се е намирал в подземно помещение в една от сградите. В момента се наблюдават и няколко автомобила, които водата е помела и е буквално е вкарала в морето. Дрон на "Гранична полиция" оглежда. Поради големи вълни, около 7 - 8 бала, само ще огледаме."

"Ненормално. Няма как да минеш колата оставихме там Идваме от Варна не можем да се приберем в Свети Влас. Какво да правим? Да плуваме ли?", каза туристка.

Макар и с високопроходима техника, спасителните екипи изключително трудно достигат до всички хотелски комплекси в Елените. Малко по-късно се очаква извънреден брифинг на представители от държавната и местната власт.

