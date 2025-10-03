Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора

Главна дирекция „Гранична полиция“ с дълбока скръб съобщава за загубата на наш колега, главен боцман Стефан Иванов от гранично полицейски кораб „Балчик“, дългогодишен служител на Регионална дирекция „Гранична полиция“ Бургас.

"По време на спасителна операция в морето край к.к. „Елените“ управляваната от него бордова лодка се преобръща вследствие на силна вълна. С още двама негови колеги той извършва обследване на брега в търсене на бедстващи хора. Въпреки оказаната помощ и усилията на медиците, той почина на 57 години".