Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и...
Чете се за: 05:27 мин.
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното...
Чете се за: 02:30 мин.
Втора жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:30 мин.
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора...
Чете се за: 03:12 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

Михал Камбарев от ПП: Защо Пеевски използва най-скъпата кола на НСО, която е бронирана?

У нас
Коцев е в ареста, защото "една жена каза", а Сарафов въпреки че "ВКС каза"  продължава да злоупотребява, заяви той

Не мисля, че случаят с главния прокурор се политизира, а напротив. Там имаме огромен проблем - превземане на системата. Това е целият проблем на България. Затова има и безводие, затова се случват и тези неща. Защото има проблем с безнаказаността. Това, което се случва в прокуратурата - има тълкувания на ВКС, които казват, че главният прокурор не може да бъде там, това заяви в "Панорама" Михал Камбарев от "Продължаваме промяната".

Главният въпрос е "ВКС казва, че този главен прокурор не може да бъде там и големият въпрос в момента е този главен прокурор злоупотребява ли. Той трябва ли да бъде в ареста". По отношение на Благомир Коцев Камбарев каза, че той е в ареста "защото една жена каза". А от друга страна "има един главен прокурор, който не една жена каза, а ВКС каза, а той всеки ден подписва за над един милион лева разходи".

"Този човек няма правомощията да подписва, този човек злоупотребява. И това в момента е видимо за всички български граждани, защото ВКС го каза, не го казахме ние".

Той попита "защо главният прокурор е още там, а не в ареста?". Попита още и защо Пеевски, който е депутат, използва толкова коли на НСО.

"Защо използва най-скъпата кола на НСО, която е бронирана?".

Всичко опира до Пеевски, всичко опира дотам, заяви Камбарев.

Вижте целия разговор във видеото

Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: Министрите ни поемат отговорност, не се страхуваме от критики
Чете се за: 03:30 мин.
Николай Радулов, МЕЧ: Президентът трябваше да бъде унижен - Пеевски си търси противник на своето ниво
Чете се за: 05:30 мин.
"Кои коли му взимаме на Радев?": Законът за НСО скара депутатите (ОБЗОР)
Чете се за: 03:47 мин.
Президентът Радев: България трябва да използва пълноценно газопреносния си потенциал към ЕС и региона
Чете се за: 01:50 мин.
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора отказват да бъдат евакуирани
Чете се за: 03:12 мин.

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
"Кои коли му взимаме на Радев?": Законът за НСО скара...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"Децата ти няма да могат да те познаят": Под натиск...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Хуманитарната помощ за Газа: И последният кораб от международната...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
