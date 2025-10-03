БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Великият херцог на Люксембург абдикира

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години на престола. Той отстъпва мястото на своя първороден син, наследника Гийом, който ще стане държавен глава.

Сегашният монарх, 70-годишният Анри, се оттегли на тържествена церемония. Веднага след това, 43-годишният Гийом беше коронясан и положи клетва върху Конституцията.

Люксембург е парламентарна демокрация, където Великият херцог изпълнява представителна роля, подобно на крал Чарлз III или крал Филип в Белгия.
Малката държава със 700 000 жители е единственото останало велико херцогство в света.

Последвайте ни

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
3
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
4
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана
6
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...

Още от: По света

Илън Мъск стана първия човек с богатство от 500 милиарда долара
Илън Мъск стана първия човек с богатство от 500 милиарда долара
Сблъцъци в Италия по време на протест в подкрепа на хуманитарна флотилия за Газа Сблъцъци в Италия по време на протест в подкрепа на хуманитарна флотилия за Газа
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 03.10.2025 г. Новините 03.10.2025 г.
Чете се за: 04:02 мин.
Започна ранно честване на Коледа във Венецуела Започна ранно честване на Коледа във Венецуела
Чете се за: 00:35 мин.
Инцидент на пистата на летище в Ню Йорк Инцидент на пистата на летище в Ню Йорк
Чете се за: 00:20 мин.
Роби Уилямс призна, че тайно живее със синдром на Турет Роби Уилямс призна, че тайно живее със синдром на Турет
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ