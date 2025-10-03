Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години на престола. Той отстъпва мястото на своя първороден син, наследника Гийом, който ще стане държавен глава.

Сегашният монарх, 70-годишният Анри, се оттегли на тържествена церемония. Веднага след това, 43-годишният Гийом беше коронясан и положи клетва върху Конституцията.

Люксембург е парламентарна демокрация, където Великият херцог изпълнява представителна роля, подобно на крал Чарлз III или крал Филип в Белгия.

Малката държава със 700 000 жители е единственото останало велико херцогство в света.