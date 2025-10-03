Новините 03.10.2025 г.

Акценти за деня:

ОБРАЗОВАНИЕ

Проведено е национално онлайн входно ниво по математика за шестокласници. Тестът е продължил 40 минути, с цел да се провери усвоеното от пети клас. Оценката не е задължителна и учителите решават дали да я впишат. Подобни тестове няма да има до края на годината.

Планираните промени от Министерството на образованието и науката ще бъдат преразгледани. Забраната за ползване на телефони няма да влезе скоро в сила, а часовете по чужд език няма да бъдат орязани, като дори ще останат с повече часове.

В неделя се отбелязва Международният ден на учителя. В анкета ученици изразяват признателност към своите любими учители, описвайки ги като кумири, земни хора, приятели и вдъхновители, които ги учат да бъдат по-добри хора.

ВРЕМЕТО

Страната е засегната от сняг, студ и поройни дъждове, като има една жертва в курортното селище Елените. Обявено е бедствено положение в няколко области, предприета е евакуация. Обстановката постепенно се успокоява.

Части от автомагистрали "Тракия" и "Хемус" са затворени заради ранния сняг. Валежите ще намаляват, като лошото време ще засегне основно североизточна България.

СВЯТ

Сблъсъци по време на протест в Болоня

По време на протест в подкрепа на хуманитарна флотилия за Газа в Болоня, Италия са избухнали сблъсъци между демонстранти и полиция. Според очевидци, мирната демонстрация е била атакувана от полицията със сълзотворен газ, а към полицията са хвърчали камъни и пиратки. Няма данни за пострадали.

Протестите са и срещу действията на израелските власти, прихванали 39 кораба с над 400 активисти от международна флотилия, целяща да достави хуманитарна помощ. Всички задържани, включително българинът Васил Димитров, ще бъдат депортирани.

Абдикация на Великия херцог на Люксембург

70-годишният Анри абдикира след 25 години на престола. Мястото му заема първородният му син Гийом (43 г.), който е коронясан и полага клетва. Люксембург е парламентарна демокрация и единственото останало велико херцогство в света.

Илън Мъск – най-богатият човек

Илън Мъск стана първият човек в света с богатство от 500 милиарда долара, според Forbes. Това се дължи основно на ръста на акциите на Tesla. Прогнозите са, че може да стане първият трилионер до март 2033 г. Мъск заявява, че за него парите са средство за влияние върху Tesla.

СПОРТ

Тенис на маса: Исторически бронз за български състезател на Европейското първенство до 13 години.

Футболни квалификации: Селекционерът на националния отбор Александър Димитров обяви състава за квалификациите за Световното първенство срещу Турция (11 октомври, София) и Испания (14 октомври, Валядолид). Мачовете ще се излъчват по БНТ.

Лига Европа: В мач от Лига Европа Рома срещу Лион, Рома изпусна три поредни дузпи и загуби с 0:1, повтаряйки куриозен случай отпреди 26 години.

FIFA представи официалната топка за Световното първенство през 2026 г., наречена "Трионда". Дизайнът ѝ е в червено, синьо и зелено, символизиращи страните домакини – САЩ, Канада и Мексико. Името е комбинация от броя на държавите и испанската дума "Onda" (вълна).