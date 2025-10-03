БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Децата ти няма да могат да те познаят": Под натиск бившият зам.-кмет на Варна Иванов е дал показания срещу Коцев?

Елиана Димитрова
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
СГС гледа мярката на общинските съветници Стефанов и Кателиев

софийски градски съд
Снимка: БТА
Софийски градски съд провежда съдебно заседание по искане за изменение на мерките за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Двамата бяха задържани заедно с кмета на Варна.

По време на заседанието на СГС по мярката за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев стана ясно,че зам.-кметът на Варна Диян Иванов е разпитван вчера от прокуратурата и е казал, че при предишния разпит му е подадена телефонна слушалка.

Отсреща бил председателят на КПКОНПИ Антон Славчев, който му казал, че му знае и майчиното мляко, ще го затвори за 9 месеца и децата му няма да го познаят.

Под този натиск Иванов е дал показанията си срещу кмета Коцев.

снимки: БТА

Гледането на мярката продължава и в момента.

Общинските съветници искат да бъдат освободени от ареста.

