"Децата ти няма да могат да те познаят": Под натиск бившият зам.-кмет на Варна Иванов е дал показания срещу Коцев?

СГС гледа мярката на общинските съветници Стефанов и Кателиев
Софийски градски съд провежда съдебно заседание по искане за изменение на мерките за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Двамата бяха задържани заедно с кмета на Варна.
По време на заседанието на СГС по мярката за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев стана ясно,че зам.-кметът на Варна Диян Иванов е разпитван вчера от прокуратурата и е казал, че при предишния разпит му е подадена телефонна слушалка.
Отсреща бил председателят на КПКОНПИ Антон Славчев, който му казал, че му знае и майчиното мляко, ще го затвори за 9 месеца и децата му няма да го познаят.
Под този натиск Иванов е дал показанията си срещу кмета Коцев.
снимки: БТА
Гледането на мярката продължава и в момента.
Общинските съветници искат да бъдат освободени от ареста.