БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното...
Чете се за: 02:30 мин.
Втора жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:30 мин.
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора...
Чете се за: 03:12 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отново неидентифицирани дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Запази

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нов случай на неидентифицирани дронове в европейско въздушно пространство. Летището в Мюнхен беше затворено през нощта заради прелитане не безпилотни апарати в района. Аерогарата възобнови работа тази сутрин. На днешния 3 октомври Германия чества своето обединение. Денят е празничен за страната.

Първите сигнали за дронове в района на летището в Мюнхен са били подадени около 22:30 часа. Това наложило
затваряне на пистите. Инцидентът засегна 17 полета от летището или близо 3000 пътници. 15 полета за Мюнхен бяха пренасочени към Щутгарт, Нюрнберг, Франкфурт и Виена. На блокираните пасажери бяха предоставени походни легла, одеяла, напитки и закуски. Летището възобнови работа в 5:00 часа сутринта. Пътниците не изглеждаха уплашени.

Лидия Мергнер, пасажер за Сардиния: "Не се притеснявам. Мисля, че тук са много добри в сигурността и че сме добре защитени. А затварянето на летището беше предпазна мярка."

Андерс Деву, пасажер за Стокхолм: "Обсъждахме го в таксито, докато идвахме насам. Не разбираме истинската причина за това. Всички предполагат, че е Русия, и аз също, но защо го правят и какво искат да провокират с това е странно и малко тревожно."

Баварските власти се опитват да установят какви са дроновете и кой е техният собственик. Страните от Европейския съюз подозират, че зад тези прелитания над чувствителни обекти стои Москва. Инцидентите зачестиха тези дни.

Тома Рение – говорител на ЕК: "Това показва още веднъж, че целият Европейски съюз е изложен на риск. Инцидентите подчертават още веднъж това което казаха председателят на Еврокомисията и еврокомисарят Кубилиус в Дания, че стена срещу дронове ще защити целия Евросъюз."

В същото време Белгия съобщи за 15 дрона, засечени над авиобаза на границата с Германия. Няма информация кой и защо е вдигнал летателните устройства. Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт заяви, че ще повдигне въпроса за защитата срещу дронове на утрешната среща на европейските министри на вътрешните работи.

#навлизане на дронове #военна база #Мюнхен #Белгия

Последвайте ни

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
3
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
4
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
5
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Европа

Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод
Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод
Задържаният руски танкер от „сенчестата флота“ вече плава към Суецкия канал Задържаният руски танкер от „сенчестата флота“ вече плава към Суецкия канал
Чете се за: 00:47 мин.
Напрежение между полиция и демонстранти по време на шествия в подкрепа на Газа в европейски градове Напрежение между полиция и демонстранти по време на шествия в подкрепа на Газа в европейски градове
Чете се за: 03:25 мин.
Принц Уилям в откровено интервю: Бъдещият крал планира промени Принц Уилям в откровено интервю: Бъдещият крал планира промени
Чете се за: 01:10 мин.
Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в Манчестър Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в Манчестър
Чете се за: 01:02 мин.
Парламентарни избори в Чехия: Ще се завърне ли Андрей Бабиш? Парламентарни избори в Чехия: Ще се завърне ли Андрей Бабиш?
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО) Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След закъснение за полет: Задържаха мъж и жена, обадили се за бомба на столичното летище След закъснение за полет: Задържаха мъж и жена, обадили се за бомба на столичното летище
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Хуманитарната помощ за Газа: И последният кораб от международната...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Очаквайте в "След новините": За човешката цена на войната...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Международно признание за документалния филм на БНТ "Розите на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ