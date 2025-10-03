Отново неидентифицирани дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

Нов случай на неидентифицирани дронове в европейско въздушно пространство. Летището в Мюнхен беше затворено през нощта заради прелитане не безпилотни апарати в района. Аерогарата възобнови работа тази сутрин. На днешния 3 октомври Германия чества своето обединение. Денят е празничен за страната.

Първите сигнали за дронове в района на летището в Мюнхен са били подадени около 22:30 часа. Това наложило

затваряне на пистите. Инцидентът засегна 17 полета от летището или близо 3000 пътници. 15 полета за Мюнхен бяха пренасочени към Щутгарт, Нюрнберг, Франкфурт и Виена. На блокираните пасажери бяха предоставени походни легла, одеяла, напитки и закуски. Летището възобнови работа в 5:00 часа сутринта. Пътниците не изглеждаха уплашени.

Лидия Мергнер, пасажер за Сардиния: "Не се притеснявам. Мисля, че тук са много добри в сигурността и че сме добре защитени. А затварянето на летището беше предпазна мярка."

Андерс Деву, пасажер за Стокхолм: "Обсъждахме го в таксито, докато идвахме насам. Не разбираме истинската причина за това. Всички предполагат, че е Русия, и аз също, но защо го правят и какво искат да провокират с това е странно и малко тревожно."

Баварските власти се опитват да установят какви са дроновете и кой е техният собственик. Страните от Европейския съюз подозират, че зад тези прелитания над чувствителни обекти стои Москва. Инцидентите зачестиха тези дни.

Тома Рение – говорител на ЕК: "Това показва още веднъж, че целият Европейски съюз е изложен на риск. Инцидентите подчертават още веднъж това което казаха председателят на Еврокомисията и еврокомисарят Кубилиус в Дания, че стена срещу дронове ще защити целия Евросъюз."

В същото време Белгия съобщи за 15 дрона, засечени над авиобаза на границата с Германия. Няма информация кой и защо е вдигнал летателните устройства. Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт заяви, че ще повдигне въпроса за защитата срещу дронове на утрешната среща на европейските министри на вътрешните работи.