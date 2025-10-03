Очаквайте в "След новините": За човешката цена на войната - да бъдеш 505 дни в плен на Хамас

Човешката цена на войната: От едната страна - 505 дни живот в плен на терористите от Хамас, до пълно изтощение и до точка на пречупване.

И от другата страна - живот с голямо семейство и дом в град Газа днес.

И двата разказа са пълни с болка.

Записа ги Тоня Димитрова, в навечерието на втората годишнина от войната между Израел и Хамас. Ще ви ги покажем в рубриката "След Новините" утре след централната емисия в 20 часа.

Тал Шохам - освободен заложник на Хамас:

"В първите 50 дни не знаех какво се е случило със семейството ми, със съпругата ми и двете ми деца. В ума ми се лутах между възможностите, че са освободени още на 7-ми октомври и са оставени в кибуца. Но само след два - три дни да осъзнах степента на злото, което бяха причинили специално в кибуц Беери, действията им бяха в стила на терористичната групировка "Ислямска държава". Сториха неща, които не мисля, че трябва да описваме. Искаше ми се да вярвам, че моето семейство е в безопасност и е в Израел. Но от друга страна исках да приема и възможността, че са убити в деня на атаката".

Самир ал Шариф - бежанец от Газа:

"Събудихме се на 7-ми октомври от звука на изстреляни ракети. Домът ми се намира в район, в който са разположени 5 министерства на Хамас. Не знаехме какво става, бяхме стреснати в съня си и започнахме трескаво да търсим новини, за да разберем какво става".

Тал Шохам - освободен заложник на Хамас:

"Не виждам шанс за съвместно съжителство в тази реалност. Надявам се, че ще има опит да се сложи край на войната с помощта на арабски държави, които да посредничат за мир между нас израелците и палестинците. И може би да сменят образователната си система в Газа и на Западния бряг, за да не се насажда омраза към Израел и така да могат да говорят за общочовешки ценности, а не за превземане на територията на Израел".