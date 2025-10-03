Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия

В цялата община Царево е обявено бедствено положение. По-рано днес беше задейства на системата BG-ALERT, която предупреди хората там за опасно време. Стигна се и до евакуация на хора.

Сериозни са нанесените щети от водното бедствие в Царево. Приливната вълна е дошла изведнъж около 2:00 часа тази нощ, разказаха хората, след което бързо са били евакуирани от пожарната. Водата край дерето, около което има нанесени най-много щети, е стигнала близо 8 метра.

Към този момент пътят за село Изгрев, който е част от главния път за Малко Търново от Царево, остава затворен заради срутен мост. Ограничено е движението и от Царево през къмпинг "Арапя" и Лозенец. Затворен е и мостът от Царево към квартал "Василико". Ограничено е и движението между Синеморец и Резово.

Поискано е съдействие от военните за взривяване на устието на река Велека, за да може да се изтече водата. Наложило се е да бъде спасен и мъж в Царево на един от мостовете, попаднал в капана на водната стихия.

