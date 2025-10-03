Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията

Бедствено положение в Община Царево и задействана система BG-ALERT заради наводнения и опасно време. Стигна се и до евакуация на хора. Кризисен щаб се събра в Бургас, за да реши как да управлява бедствието.

Валежи от 410 литра на кв.м в село Изгрев и 225 л/кв.м в Царево причиниха наводнение и бедствено положение в цялата община. Най-големи са пораженията по пътя на водата от село Изгрев към град Царево.

Затворен е пътят с. Изгрев - Малко Търново, като има осигурен обходен маршрут, поради разрушен мост. Затворен е пътят от Царево през с. Арапя до с. Лозенец. Затворен е мостът до кв. "Василико" и мостът за плаж Нестинарка.

"Още в ранните часове на деня успяхме да евакуираме всички застрашени, бяха прибрани в сградата на пожарната и на други места. Един пострадал на моста, на същото място щеше да стане трагедия като миналия път, успяхме да го изкараме навреме", каза Кирил Киряков, началник на районната пожарна служба.

Ограничено е движението до с. Синеморец и с. Резово. Пътят до Бургас е отворен.

"Много се наводнихме, целият етаж долу е пълен с вода. Не можем да влезем до вътре, за да видим какво е положението. В 2.00 ч. се събудихме и излязохме от къщата навън, цялото дере излезе водата навън", коментира Тинка Крайчева.

Има разрушена пътна инфраструктура, наводнени са домове и частни обекти. Всички нуждаещи са евакуирани, общинските служители и службите на МВР са на разположение. Няма опасност към момента за скъсване на язовирни стени.

"Към момента няма данни за пострадали лица и за жертви. Има разрушена инфраструктура, има няколко пътни отсечки, които са блокирани, за да няма инциденти по тях. В Царево има евакуирани хора в сградата на пожарната, хората са на терен, работим да няма човешки жертви", каза Марин Киров, кмет на Община Царево.

Възможно е ново усложняване на ситуацията поради валежи. Хората се призовават да не предприемат пътувания и да не се струпват около мостовете и наводнените участъци.

Снимки: БГНЕС

По темата работят: Елеана Цанова и Давид Сукнаров