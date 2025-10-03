БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Разрушена е пътна инфраструктура, наводнени са домове и частни обекти

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бедствено положение в Община Царево и задействана система BG-ALERT заради наводнения и опасно време. Стигна се и до евакуация на хора. Кризисен щаб се събра в Бургас, за да реши как да управлява бедствието.

Валежи от 410 литра на кв.м в село Изгрев и 225 л/кв.м в Царево причиниха наводнение и бедствено положение в цялата община. Най-големи са пораженията по пътя на водата от село Изгрев към град Царево.

Затворен е пътят с. Изгрев - Малко Търново, като има осигурен обходен маршрут, поради разрушен мост. Затворен е пътят от Царево през с. Арапя до с. Лозенец. Затворен е мостът до кв. "Василико" и мостът за плаж Нестинарка.

"Още в ранните часове на деня успяхме да евакуираме всички застрашени, бяха прибрани в сградата на пожарната и на други места. Един пострадал на моста, на същото място щеше да стане трагедия като миналия път, успяхме да го изкараме навреме", каза Кирил Киряков, началник на районната пожарна служба.

Ограничено е движението до с. Синеморец и с. Резово. Пътят до Бургас е отворен.

"Много се наводнихме, целият етаж долу е пълен с вода. Не можем да влезем до вътре, за да видим какво е положението. В 2.00 ч. се събудихме и излязохме от къщата навън, цялото дере излезе водата навън", коментира Тинка Крайчева.

Има разрушена пътна инфраструктура, наводнени са домове и частни обекти. Всички нуждаещи са евакуирани, общинските служители и службите на МВР са на разположение. Няма опасност към момента за скъсване на язовирни стени.

"Към момента няма данни за пострадали лица и за жертви. Има разрушена инфраструктура, има няколко пътни отсечки, които са блокирани, за да няма инциденти по тях. В Царево има евакуирани хора в сградата на пожарната, хората са на терен, работим да няма човешки жертви", каза Марин Киров, кмет на Община Царево.

Възможно е ново усложняване на ситуацията поради валежи. Хората се призовават да не предприемат пътувания и да не се струпват около мостовете и наводнените участъци.

Снимки: БГНЕС

По темата работят: Елеана Цанова и Давид Сукнаров

# Царево #бедствено полжение #проливни държове

Последвайте ни

ТОП 24

Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
1
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
2
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
3
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
4
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината срещу шарката по дребните животни?
6
"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Регионални

Затвориха пътя за Витоша заради снеговалежа
Затвориха пътя за Витоша заради снеговалежа
Кога ще пуснат за движение АМ "Хемус"? Кога ще пуснат за движение АМ "Хемус"?
Чете се за: 01:22 мин.
Евакуация тече във ваканционо селище Елените Евакуация тече във ваканционо селище Елените
Чете се за: 00:22 мин.
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
Чете се за: 03:07 мин.
Смерч се образува в морето край Царево Смерч се образува в морето край Царево
Чете се за: 00:15 мин.
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията
Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евакуация тече във ваканционо селище Елените Евакуация тече във ваканционо селище Елените
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна...
Чете се за: 01:50 мин.
Общество
Анастасия Стойчева, НИМХ: Дъждът ще продължи още денонощие
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Катастрофа затвори временно движението в Кресненското дефиле и в...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ