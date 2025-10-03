Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)

Пуснаха движението по автомагистрала "Хемус", след като беше затворена за около 2 часа за снегопочистване.

Отворена е и в двете посоки, автомобилите постепенно се изтеглят. Заради спирането на движението се образуваха километрични колони. Много шофьори предпочетоха да шофират обратно през аварийната лента в насрещното движение.

снимки и видео: Виктор Борисов, БНТ

Гороломът в Стара планина е съборил хиляди дървета, част от тях пречат и на движението по магистрала "Хемус". В района на тунелите има и гъста мъгла. 14 снегорина се включиха в почистването на пътя, след като преди обяд много шофьори се оказаха в снежен капан заради непочистената магистрала.