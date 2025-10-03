БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:47 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
Щабът към МВР се събира на спешно заседание, очаквайте извънредна емисия „По света и у нас“ в 14.58 ч.
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
Снимка: БНТ
Пуснаха движението по автомагистрала "Хемус", след като беше затворена за около 2 часа за снегопочистване.

Отворена е и в двете посоки, автомобилите постепенно се изтеглят. Заради спирането на движението се образуваха километрични колони. Много шофьори предпочетоха да шофират обратно през аварийната лента в насрещното движение.

снимки и видео: Виктор Борисов, БНТ

Гороломът в Стара планина е съборил хиляди дървета, част от тях пречат и на движението по магистрала "Хемус". В района на тунелите има и гъста мъгла. 14 снегорина се включиха в почистването на пътя, след като преди обяд много шофьори се оказаха в снежен капан заради непочистената магистрала.

