Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Пуснаха движението по автомагистрала "Хемус", след като беше затворена за около 2 часа за снегопочистване.
Отворена е и в двете посоки, автомобилите постепенно се изтеглят. Заради спирането на движението се образуваха километрични колони. Много шофьори предпочетоха да шофират обратно през аварийната лента в насрещното движение.
снимки и видео: Виктор Борисов, БНТ
Гороломът в Стара планина е съборил хиляди дървета, част от тях пречат и на движението по магистрала "Хемус". В района на тунелите има и гъста мъгла. 14 снегорина се включиха в почистването на пътя, след като преди обяд много шофьори се оказаха в снежен капан заради непочистената магистрала.