След закъснение за полет: Задържаха мъж и жена, обадили се за бомба на столичното летище

Мъж и жена закъснявали за полета си на софийското летище и подали сигнал за бомба с надеждата да го забавят. В крайна сметка обаче били задържани. А за цялата 2024 година тези случаите на хора, които закъсняват и подават сигнали в опит самолетът да не излети, са общо 7.

Ситуацията се разиграва на Терминал 1 на софийското летище вчера около 19:00 часа. Жена на 52 години и мъж на 57 бързали за самолета на нискотарифна компания към лондонското летище Лутън, но изпуснали бординга. Жената се обажда, че на самолета има бомба.

Екипи на "Гранична полиция" и на дирекция "Сигурност" на аерогарата веднага правят проверка, не намират бомба, но намират подалите сигнала. Образувано е досъдебно производство.

Малко преди излитането на самолета всичко било спокойно на терминал 1, разказва служителят на летището Мартин Петков.

Мартин Петков, представител на концесионера на столичното летище: "По едно време просто се получи сигнал за бомба на самолета, паниката беше доста за кратко, имаше подвиквания от чужденци, които също разбраха и общо взето за половин час - 40 минути всичко се оправи и никой вече не говореше за това. Продължихме нормално работа."

По думите му, излитането се забавило с по-малко от час, докато се провери самолетът. Екскурзоводът Николай лети всяка седмица, но досега такъв случай не е виждал.

Николай Настев, екскурзовод: Не ми се е случвало някой да съобщи за бомба, това е опасно, още повече подсъдно. Понеже често летя с лоукост компаниите единствено скандалите за обема на багаж са често срещано явление, на изхода за отвеждане от самолета.

Пътници са на мнение, и че това носи само стрес у другите:

- Това вкарва стрес във всички. Достатъчна ни е международната обстановка, която ни притеснява, за да си прави някой шега с тези неща.

52-годишната жена е от Твърдица. По данни на полицията тя няма предишни противообществени прояви.