Кризата с "Топлофикация София" в центъра на извънредното заседание на СОС

Извънредно заседание на Столичния общински съвет днес. Във фокуса е Топлофикация София - договорът за доставка на природен газ, планирани ремонти и готовността за отоплителния сезон.

Още преди днешното извънредно заседание независимият общински съветник Димитър Иванов обяви, че ще настоява общината да иска среща с министър - председателя Росен Желязков, за да се намерят решения за кризата с топлофикация и каза още, че в квартал "Дружба" вече няма топлоподаване, а при масово включване на електрическото отопление има риск от претоварване на мрежата.

Заседанието беше закрито. Преди това директорът на "Топлофикация - София" Петър Петров каза, че ремонтът се движи в срок и дори предсрочно, и се надява всичко да бъде наред.

От "Спаси София" обаче обърнаха внимание на друга голяма криза, която се задава в столицата, а именно кризата с боклука. Още утре 200 хиляди души в "Люлин" и "Красно село" няма да имат сметосъбиране, а до края на декември още три района ще останат без договор. Кметът Терзиев не отрече, че се задава такава голяма криза и от утре столицата ще изпитва големи затруднения.

Единственият останал кандидат за почистването на "Люлин" и "Красно село" в следващите пет години е дал скандална оферта в пъти по-висока от прогнозната и за това търгът се е провалил. Ако днес се огънем под натиска на хора с 4-5 буквени прякори, домакинствата в "Люлин" може да плащат 6-10 пъти по-висока такса за битови отпадъци, каза кметът Терзиев. Той заяви, че няма да допусне това.

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова