Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Напрежение между полиция и демонстранти по време на шествия в подкрепа на Газа в европейски градове

Теодора Гатева
По света
Очаква се Израел да започне да депортира близо 400-те задържани активисти, сред които и българинът Васил Димитров

напрежение полиция демонстранти време шествия подкрепа газа европейски градове
Масови шествия в защита на международната флотилия "Глобъл Сумуд", корабите от която бяха задържани от израелските военноморски сили. На места в Италия и Испания се стигна до сблъсъци между демонстранти и полиция.

Очаква се Израел да започне да депортира близо 400-те задържани активисти, сред които и българинът Васил Димитров.

"Маринет" е последният и най-малък плавателен съд от хуманитарната флотилия "Глобъл Сумуд", който се опитва да пробие израелската морска блокада на Газа. Пътниците му вероятно ще последват съдбата на останалите активисти, които са задържани от Израел и очакват депортиране.

Тел Авив многократно предлага помощите от флотилията да бъдат разпределени по каналния ред и определя прихващането на корабите като действие според международното право.

В десетки градове по цял свят се проведоха шествия в защита на флотилията и срещу действията на Израел. На места напрежението ескалира.

Сблъсъци между демонстранти и полиция избухнаха в италианския град Болоня. Според очевидци, шествието е било мирно, но в края му служителите на реда атакували участниците. Срещу множеството е използван сълзотворен газ, към полицията са летели камъни и пиратки.

Няма данни за пострадали. Подобни шествия и протести имаше още в Рим, Милано, Париж, Женева, Хелзинки.

Около 15 000 бяха демонстрантите в Барселона, като те настояха за освобождаване на корабите от флотилията. Беше направен опит за издигане на палатков лагер, но полицията не го допусна.

"Тук съм защото нищо друго не ми остана - само да дойда и да крещя, че не искам повече хора да бъдат убивани. Стига! Достатъчно! Нека правителството да направи нещо", каза Лола Лаласерна, учителка от Барселона.

В Хага настояха за освобождаване на задържаните активисти, сред които е и съпругът на Силия.

"Тревожа се за него, но мисля, че в крайна сметка всички активисти ще са добре. Не са добре обаче палестинците, които продължават да са блокирани. Геноцидът продължава. Държави като Нидерландия продължават да доставят оръжие", коментира Силия, съпруга на активист от кораба "Алма".

Днес в Италия започва общонационалната стачка защита на Глобалната флотилия "Сумуд" и Газа. Израел продължава да твърди, че целта на акцията не е била доставка на хуманитарна помощ, а провокация. По информация на BBC, военен лидер на радикалната палестинска групировка "Хамас" не е съгласен с плана за мир в Газа, предложен от американската администрация. Появи се информация, че Хамас се нуждае от още няколко дни, за да проучи плана за мир в Газа, предложен от американската администрация.

